Новий сервіс від Apple допомагає швидко перенести фото з iCloud на Google Фото

Apple запустила новий сервіс, який дає змогу користувачам iCloud швидко і легко перенести збережені фотографії та відео з iCloud на Google Фото. Наразі послуга доступна в США і ще низці країн, але в Україні поки недоступна.

Новий механізм поповнив набір інструментів для забезпечення конфіденційності та управління даними. Щоб отримати доступ до нової послуги, потрібно попередньо авторизуватись на сайті privacy.apple.com.

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Як працює перенесення

Apple надає простий спосіб створення резервної копії фото і відео зі сховища iCloud в Google Фото. Відтак, після перенесення файли зі сховища iCloud будуть збережені.

Новий сервіс від Apple / Скриншот

Перенесення файлів займає від трьох до семи днів, і Apple додатково вимагає підтвердження дії після відправки заявки. При цьому, щоб перенести файли, повинна бути увімкнена двофакторна аутентифікація в облікового запису Apple.

Також потрібен обліковий запис Google з достатнім об'ємом пам'яті на диску.