Новий сервіс стежить за поглядом, щоб користувач не відвертався від реклами
15 лютого 2022 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:Vice Motherboard
Кіносервіс MoviePass буде відстежувати погляд користувачів. При перегляді реклами клієнти будуть заробляти віртуальну валюту, яку можна витратити на фільми. Але відводити погляд від роликів не можна.
Якщо ви раптом відчули себе як в одній із серій "Чорного дзеркала", то це не випадково. Саме такий сюжет уже обігрували творці цього популярного серіалу.
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Що відомо
- Презентація сервісу MoviePass 2.0 відбулась 10 лютого. Саме так, це вже друга версія додатку, адже раніше компанія, яка запускала його в дещо іншому вигляді, збанкрутувала.
- Глава сервісу Стейсі Спайкс заявив, що тепер користувачі зможуть заробляти віртуальну валюту (кредити), яку потім зможуть витратити на похід у кіно.
- Головна умова для цього — подивитися рекламу, не відволікаючись і не відкладаючи телефон.
- Щоб забезпечити виконання цієї вимоги, MoviePass буде використовувати технологію розпізнавання облич і відстеження напрямку погляду, щоб переконатися, що люди не відривають погляд від екрана під час трансляції роликів.
- Якщо клієнт відведе погляд або відкладе телефон — реклама перейде в режим паузи.
- Спайкс не уточнив, скільки потрібно подивитися реклами для заробітку достатньої кількості кредитів на один реальний квиток у кіно.