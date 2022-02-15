Якщо ви раптом відчули себе як в одній із серій "Чорного дзеркала", то це не випадково. Саме такий сюжет уже обігрували творці цього популярного серіалу.
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Що відомо
- Презентація сервісу MoviePass 2.0 відбулась 10 лютого. Саме так, це вже друга версія додатку, адже раніше компанія, яка запускала його в дещо іншому вигляді, збанкрутувала.
- Глава сервісу Стейсі Спайкс заявив, що тепер користувачі зможуть заробляти віртуальну валюту (кредити), яку потім зможуть витратити на похід у кіно.
- Головна умова для цього — подивитися рекламу, не відволікаючись і не відкладаючи телефон.
- Щоб забезпечити виконання цієї вимоги, MoviePass буде використовувати технологію розпізнавання облич і відстеження напрямку погляду, щоб переконатися, що люди не відривають погляд від екрана під час трансляції роликів.
- Якщо клієнт відведе погляд або відкладе телефон — реклама перейде в режим паузи.
- Спайкс не уточнив, скільки потрібно подивитися реклами для заробітку достатньої кількості кредитів на один реальний квиток у кіно.