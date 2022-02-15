Якщо ви раптом відчули себе як в одній із серій "Чорного дзеркала", то це не випадково. Саме такий сюжет уже обігрували творці цього популярного серіалу.

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Що відомо

Презентація сервісу MoviePass 2.0 відбулась 10 лютого. Саме так, це вже друга версія додатку, адже раніше компанія, яка запускала його в дещо іншому вигляді, збанкрутувала.

Глава сервісу Стейсі Спайкс заявив, що тепер користувачі зможуть заробляти віртуальну валюту (кредити), яку потім зможуть витратити на похід у кіно.

Головна умова для цього — подивитися рекламу, не відволікаючись і не відкладаючи телефон.

Щоб забезпечити виконання цієї вимоги, MoviePass буде використовувати технологію розпізнавання облич і відстеження напрямку погляду, щоб переконатися, що люди не відривають погляд від екрана під час трансляції роликів.

Якщо клієнт відведе погляд або відкладе телефон — реклама перейде в режим паузи.

Спайкс не уточнив, скільки потрібно подивитися реклами для заробітку достатньої кількості кредитів на один реальний квиток у кіно.

У 2019 році він запустив схожу концепцію, сервіс PreShow, у якому можна було отримувати безплатні квитки в кіно, переглядаючи "15-20-хвилинне попереднє представлення", що складалося з "розважального фірмового контенту". Однак у 2020 році компанію спіткало банкрутство. На момент подання заяви про банкрутство MoviePass в ній говорилося, що відносно компанії ведуться розслідування з боку Федеральної торгової комісії, комісії з цінних паперів і бірж, чотирьох окружних прокурорів Каліфорнії та генерального прокурора Нью-Йорка. У червні минулого року вдалося домовитися з Федеральною торговою комісією США й укласти мирову угоду з окружними прокурорами Каліфорнії. У листопаді 2021 року Спайкс викупив компанію назад.