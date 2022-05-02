Як пише канадське видання, платять їм усього по 3,75 долара за годину, тоді як мінімальна ставка по країні – 11,73 долара. Як можна зрозуміти, це значно вигідніше для роботодавця, якого вже звинуватили у спробі перевести робочі місця в офшор і платити менше грошей. Однак Freshii стверджує, що причина зовсім не в цьому.

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Повна дистанційка

Очевидці розповідають, що до касових апаратів підключені відеокамери та монітори з написом Percy, в яких видно касирів, готових приймати замовлення.

Екран загоряється, коли покупець до нього підходить.

Такий експеримент запустили одразу в декількох точках Freshii в Онтаріо.

В основному касири працюють з Нікарагуанського колл-центру, про що джерелу розповіли самі працівники.

Freshii має 343 ресторани в Північній Америці. Компанія продає буріто, боули, йогурти, смузі та інше. Представники мережі відмовилися надати Star інформацію про свою технологію віртуальних кас, але директор з розвитку бізнесу зазначив, що апарати управляються сторонньою компанією Percy. Вона ж своєю чергою написала в Twitter, що "сенс пристроїв не в заміні людей або нижчій оплаті праці". Справа, за словами компанії, в нестачі робочої сили в ресторанній індустрії Північної Америки. Компанія також додала, що її співробітники працюють у декількох країнах, включаючи Канаду. Вона "платить всім членам команди вище їх місцевої мінімальної заробітної плати".

Видання Star проконсультувалося з юристами з працевлаштування і вони підтвердили, що така робота повністю легальна, як і будь-який інший вид аутсорсингу. Попри це, профспілки вважають, що компанія таким чином хоче обійти закони Онтаріо про мінімальну зарплату. Президентка канадського конгресу праці Беа Бруске заявила, що вона розчарована рішенням "перевести робочі місця в офшор, щоб заплатити менше нашої мінімальної зарплати". "Мені огидно, що така компанія, як Freshii, застосовує такий підхід", – каже вона.