Як зазначають у довідниковому центрі соцмережі, Twitter Circle – це спосіб надсилати твіти вибраним людям і ділитися своїми думками з меншою аудиторією. Нова функція зараз знаходиться на ранній стадії тестування й доступна лише певній обмеженій кількості людей по всьому світу.

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Як це працює

Twitter Circle (Коло) – це не те ж саме, що й захищений обліковий запис чи окремі спільноти.

Функція працює в рамках тієї ж сторінки користувача за принципом списку "Близьких друзів" у соцмережі Instagram.

Для того, щоб скористатися новою можливістю, необхідно заздалегідь додати в Коло підписників, з якими ви хочете ділитися певним контентом.

Відповідно, якщо ви під час публікації твіта оберете доступність лише для цього Кола, то побачать допис лише обрані користувачі.

Вони зможуть взаємодіяти з ним як зазвичай – відповідати, ставити вподобайки. Але такі публікації не можна ретвітити на свою сторінку – так само як це зараз заборонено робити у випадку закритих налаштуваннями приватності сторінок, адже тоді приватність буде порушено.

Наразі у користувача може бути лише одне коло, а максимальна кількість людей у ньому – 150. Чи є у компанії плани дозволити більшу кількість кіл, невідомо. Однак це було би вкрай корисно й дозволило б публікувати різні типи контенту для різних аудиторій. Зараз користувачі для цього, як правило, створюють по кілька облікових записів, пускаючи до них потрібних їм людей.

Побачити, хто перебуває в колі, може лише власник сторінки.

Якщо ви були додані в коло, ви не можете видалити себе з нього самостійно.

Стати частиною кола може будь-хто, навіть ті, на кого ви не підписані.

Як отримати доступ

Щоб дізнатися, чи є ви частиною тестової групи Twitter Circle, оновіть додаток до найновішої версії. Після цього спробуйте написати твіт. Якщо вас обрали, ви повинні побачити відповідне повідомлення на екрані, яке розповість про можливість створення кола.