Новий рівень безпеки: Samsung вбудувала сканер відбитків пальців у платіжну картку
Джерело:Samsung Electronics
Корейська компанія Samsung представила сканер відбитків пальців для платіжних карт і пропусків. Біометричний датчик, процесор і модуль безпеки вперше об'єднали на одному чипі.
Нова система вже пройшла сертифікацію Mastercard і відповідає міжнародним стандартам безпеки. Серед перших клієнтів називаються банківські організації.
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Що відомо
- Чип S3B512C зчитує інформацію за допомогою біометричного датчика, зберігає дані в модулі безпеки (SE) і аналізує їх завдяки вбудованому процесору.
- Розробники обіцяють алгоритми перевірки автентичності та захист від підміни переданих даних, але не уточнили, як здійснюється живлення пристрою.
- За словами віцепрезидента Samsung, чип призначений для платіжних карт, але може застосовуватися і в інших гаджетах, яким необхідна біометрична аутентифікація — наприклад, перепустках або посвідченнях.
Розташування усіх елементів безпеки на новому чипі / Фото Samsung
Варто зазначити, що сама наявність сканера відбитків на картках зустрічалась і раніше. Подібний підхід запобігає шахрайським операціям з загубленими або вкраденими картами та усуває необхідність введення PIN-коду на клавіатурі терміналу.
Нововведенням у цьому випадку є те, що Samsung зібрала три окремі елементи в одному чипі безпеки. Нова інтегральна мікросхема може допомогти виробникам карток зменшити кількість необхідних мікросхем і оптимізувати процеси розробки карток для біометричних платіжних карток.