Новий рівень безпеки: Samsung вбудувала сканер відбитків пальців у платіжну картку

Корейська компанія Samsung представила сканер відбитків пальців для платіжних карт і пропусків. Біометричний датчик, процесор і модуль безпеки вперше об'єднали на одному чипі.

Нова система вже пройшла сертифікацію Mastercard і відповідає міжнародним стандартам безпеки. Серед перших клієнтів називаються банківські організації.

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Що відомо

Чип S3B512C зчитує інформацію за допомогою біометричного датчика, зберігає дані в модулі безпеки (SE) і аналізує їх завдяки вбудованому процесору.

Розробники обіцяють алгоритми перевірки автентичності та захист від підміни переданих даних, але не уточнили, як здійснюється живлення пристрою.

За словами віцепрезидента Samsung, чип призначений для платіжних карт, але може застосовуватися і в інших гаджетах, яким необхідна біометрична аутентифікація — наприклад, перепустках або посвідченнях.



Розташування усіх елементів безпеки на новому чипі / Фото Samsung

Варто зазначити, що сама наявність сканера відбитків на картках зустрічалась і раніше. Подібний підхід запобігає шахрайським операціям з загубленими або вкраденими картами та усуває необхідність введення PIN-коду на клавіатурі терміналу.

Нововведенням у цьому випадку є те, що Samsung зібрала три окремі елементи в одному чипі безпеки. Нова інтегральна мікросхема може допомогти виробникам карток зменшити кількість необхідних мікросхем і оптимізувати процеси розробки карток для біометричних платіжних карток.