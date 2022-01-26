Нова система вже пройшла сертифікацію Mastercard і відповідає міжнародним стандартам безпеки. Серед перших клієнтів називаються банківські організації.

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Що відомо

  • Чип S3B512C зчитує інформацію за допомогою біометричного датчика, зберігає дані в модулі безпеки (SE) і аналізує їх завдяки вбудованому процесору.
  • Розробники обіцяють алгоритми перевірки автентичності та захист від підміни переданих даних, але не уточнили, як здійснюється живлення пристрою.
  • За словами віцепрезидента Samsung, чип призначений для платіжних карт, але може застосовуватися і в інших гаджетах, яким необхідна біометрична аутентифікація — наприклад, перепустках або посвідченнях.

Розташування усіх елементів на картці
Розташування усіх елементів безпеки на новому чипі / Фото Samsung

Варто зазначити, що сама наявність сканера відбитків на картках зустрічалась і раніше. Подібний підхід запобігає шахрайським операціям з загубленими або вкраденими картами та усуває необхідність введення PIN-коду на клавіатурі терміналу.

Нововведенням у цьому випадку є те, що Samsung зібрала три окремі елементи в одному чипі безпеки. Нова інтегральна мікросхема може допомогти виробникам карток зменшити кількість необхідних мікросхем і оптимізувати процеси розробки карток для біометричних платіжних карток.