На Новий Рік Марс зникне: як таке можливо

Спостерігаючи за небесними тілами із Землі, можна помітити доволі цікаві комбінації. Астрономи-любителі особливо їх люблять, адже можна зробити чудові фотографії.

Астрофотографи люблять так звані покриття. Під час таких подій один об'єкт, якщо розташований ближче до нас, закриває собою віддаленіший об'єкт. Так, наприклад, можна спостерігати, як астероїд чи супутник якоїсь планети закриває своїм тілом зірку. Але покриття Місяцем планет – це видовище набагато цікавіше.

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Покриття Марса Місяцем / Скриншоти з онлайн-планетарію Stellarium

Покриття Марса Місяцем

1 січня 2021 року відбудеться покриття Місяцем Марса. Подія ця стається не надто часто, щоб на неї можна було не зважати. На превеликий жаль, з території України спостерігати за покриттям буде неможливо. Ба більше, з північної півкулі також.

Найкращі умови для того, щоб побачити подію будуть на півдні Австралії. Тому, якщо ви матимете змогу побувати на цьому південному континенті, не проґавте, адже близько 4:03 за Всесвітнім координованим часом наш супутник закриє своєю "нижньою" стороною Марс на певний час. Місяць буде розташований досить низько над горизонтом, тому спостереженням буде дещо заважати засвітлювання від Сонця.