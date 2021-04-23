Новий рецепт бетону перетворює його в дешевий обігрівач: перспективи винаходу

Бетон є найпоширенішим будівельним матеріалом. Міжнародна команда вчених зробила його електропровідним, наділивши надзвичайно корисною властивістю.

Робота з удосконалення властивостей бетону ведеться постійно. Раніше, наприклад, пробували додавати частинки вуглецю в бетон злітно-посадкових смуг – вони отримали можливість розтоплювати сніг на своїй поверхні без додаткового підігріву. Тепер дослідники пішли ще далі.

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У чому секрет

Над технологією працювали вчені з Массачусетського технологічного інституту та французького Національного центру наукових досліджень. Щоб досягти потрібного результату, вони додали в бетон нановуглецеву сажу, перетворивши його в прекрасний провідник.

В результаті, всього лише 4-відсоткове додавання нановуглецю забезпечило бетону не тільки здатність проводити струм, але і виділяти тепло.

Повідомляється, що напруги всього в 5 вольт виявилося достатньо, щоб нагріти поверхню незвичайного бетону до 41 градуса за Цельсієм.

Чим корисний новий бетон

Як показали експерименти, новий матеріал можна використовувати як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. Наприклад, його можна адаптувати для обігріву підлоги. Така система опалення набагато простіша і дешевша, ніж аналогічна система "тепла підлога", в якій використовується нагріта вода.