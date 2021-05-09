Новий рекорд SpaceX: ступінь приземлилася десятий раз

Черговий запуск супутників Starlink приніс компанії Ілона Маска і черговий рекорд. Одна й та сама ступінь ракети Falcon 9 здійснила свій десятий політ.

Для виведення чергової партії із 60 супутників у місії Starlink-27 SpaceX використала ступінь B1051. До цього часу вона літала уже 9 разів. Посадку ступінь мала здійснити на автоматичний безпілотний корабель-космопорт в Атлантичному океані Just Read the Instructions.

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Falcon 9 готовий до посадки на корабель-космопорт / Скриншот з онлайн-трансляції SpaceX

Відстикувавши другий ступінь, перша ступінь Falcon 9 взяв курс на посадку, яку успішно здійснила через кілька хвилин. Таким чином B1051 вдало завершила свій десятий пуск. Очевидно, що він був не останній.

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Перша ступінь ракети Falcon 9 з розпрямленими посадковими опорами / Скриншот з онлайн-трансляції SpaceX

Які ступені є у SpaceX в наявності