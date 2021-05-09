Для виведення чергової партії із 60 супутників у місії Starlink-27 SpaceX використала ступінь B1051. До цього часу вона літала уже 9 разів. Посадку ступінь мала здійснити на автоматичний безпілотний корабель-космопорт в Атлантичному океані Just Read the Instructions.
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Falcon 9 готовий до посадки на корабель-космопорт / Скриншот з онлайн-трансляції SpaceX
Відстикувавши другий ступінь, перша ступінь Falcon 9 взяв курс на посадку, яку успішно здійснила через кілька хвилин. Таким чином B1051 вдало завершила свій десятий пуск. Очевидно, що він був не останній.
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Перша ступінь ракети Falcon 9 з розпрямленими посадковими опорами / Скриншот з онлайн-трансляції SpaceX
Які ступені є у SpaceX в наявності
- B1049 – найстаріша з робочих ступенів ракети-носія Falcon 9. Перший політ відбувся 10 вересня 2018 року. Перша, яка здійснила 7 злетів та приземлень. Здійснила 9 польотів.
- B1051 – ступінь, яка перша літала 10 разів. Перший політ здійснила 2 березня 2019 року.
- B1058 – ступінь, дебютом якої стала відправка до Міжнародної космічної станції історичної місії Crew Dragon Demo-2 30 травня 2020 року. Здійснила 7 польотів.
- B1060 – ще одна з робочих ступенів, яка здійснила 7 польотів. Перший політ відбувся 30 червня 2020 року.
- B1061 – ступінь, дебютом якої стала відправка до Міжнародної космічної станції першого регулярно рейса на кораблі Crew Dragon в рамках місії Crew-1 16 листопада 2020 року. Наступним та поки що останнім польотом ступені стала місія Crew-2.
- B1062 та B1063 – обидві ступені поки що здійснили по одному успішному польоту.
- B1064, B1065 та B1067 – нові ступені, які ще не були залучені у запусках.