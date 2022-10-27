Фантастична швидкість

Таким чином вдалося побити попередній рекорд з передачі даних за допомогою одного джерела світла та оптичного чіпа в один петабіт на секунду. І щоб пояснити цю кількість в перспективі, петабіт дорівнює одному мільйону гігабіт. Один гігабіт, або 1000 мегабіт, – це приблизно найшвидша швидкість завантаження даних, яку можна купити за гроші для більшості домогосподарств.

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Для цього дивовижного досягнення дослідники з Технічного університету Данії (DTU) і Технологічного університету Чалмерса використали спеціальний оптичний чіп, який може використовувати одне інфрачервоне світло, розбиваючи його на сотні різних частот, рівномірно віддалених одна від одної. Разом вони відомі як частотний гребінець. Кожна частота на гребінці може дискретно зберігати дані, модулюючи хвильові властивості світла, що дозволяє вченим передавати набагато більше бітів, ніж звичайними методами.

Як вченим вдалося зробити це

У дослідженні про роботу, опублікованому в журналі Nature Photonics, вчені описують, як вони передали "фіктивні" дані зі швидкістю 1,84 петабіта в секунду по 8 кілометрах оптичного волокна, використовуючи при цьому 223 хвильових канали в частотному гребінці. За словами вчених, для передачі даних на таких швидкостях за допомогою комерційного обладнання знадобилося б понад тисячу лазерів. Для цього експерименту, з використанням надсучасного чіпа, знадобився лише один.

Особливість цього чіпа полягає в тому, що він виробляє частотну гребінку з ідеальними характеристиками для волоконно-оптичного зв'язку. Він має високу оптичну потужність і охоплює широку смугу пропускання в спектральній області, яка цікава для передових оптичних комунікацій,

– сказав у прес-релізі компанії Віктор Торрес, керівник дослідницької групи і професор Чалмерса.

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Це взагалі можна застосувати в житті?

Попри запаморочливу швидкість, дослідники кажуть, що вони тільки починають працювати і вважають, що можлива швидкість до 100 петабіт на секунду.

Хоча зусилля дослідників показали, що це можливо, технологію ще потрібно застосувати на практиці. Але вчені вважають, що їх рішення може зробити передачу даних набагато ефективнішою, тим самим залишаючи "менший кліматичний слід".