Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих сервісів ворога! З 23 до 29 травня було атаковано понад 800 російських онлайн-ресурсів.

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Нові цілі ІТ-армії

Під кібератаки цього разу потрапили:

Банки . Клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона.

. Клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона. Мікрофінансові організації. Через атаки не вдалося взяти мікрокредити.

Через атаки не вдалося взяти мікрокредити. Біржі . Щоб витримати натиск кібератак та продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном.

. Щоб витримати натиск кібератак та продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном. Услід за біржами довелося ховатися за геоблоком від DDoS-атак магазину застосунків RuStore , запуск якого був минулого тижня. Це російський аналог Google Play, який наразі називають найкращим серед усіх копій. За його створенням стоїть VK, відома соцмережею "ВКонтакте". Маючи професійну команду розробників та дизайнерів, компанія змогла створити візуально прийнятний сервіс, чого не можна сказати про конкурентів.

, запуск якого був минулого тижня. Це російський аналог Google Play, який наразі називають найкращим серед усіх копій. За його створенням стоїть VK, відома соцмережею "ВКонтакте". Маючи професійну команду розробників та дизайнерів, компанія змогла створити візуально прийнятний сервіс, чого не можна сказати про конкурентів. Страхові сервіси. Атаки поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося.

Атаки поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося. Традиційний фігурант списку – російські ЗМІ. У вихідні росіянам було складніше вживати кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних видань та телеканалів.

Варто зазначити, що минулого тижня, 23 травня, у Мінцифри також повідомляли про здійснену атаку на ще одну "заміну Google Play" – магазин застосунків NashStore. Російські розробники кинулися створювати аналоги сервісу для завантаження програм, оскільки американські аналоги заблокували можливість оплати покупок для росіян. NashStore зараз доступний для користувачів Android. Для завантаження доступні близько тисячі додатків. Серед них ті, які потрапили під санкції та були видалені з іноземних сервісів.

Загалом, судячи з даних міністерства, з дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2800 російських ресурсів. І це далеко не кінець. Мінцифри щоразу нагадує, що робота в цьому напрямку безупину продовжується.