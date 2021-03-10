Новий процесор Qualcomm Snapdragon кине виклик Apple M1
На одній з останніх презентацій Apple показала новий процесор M1, який своїми характеристиками затьмарив конкурентів. Qualcomm просто не могла залишатися в стороні й вирішила скласти конкуренцію.
Джерело:XDA-Developers
Не секрет, що Поточне покоління чипсетів для Windows-комп'ютерів від Qualcomm не йде ні в яке порівняння з продукцією Intel, AMD або Apple. Тому компанія працює над оновленням платформи Snapdragon 8cx.
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Чого чекати
Пристрої на базі цих процесорів здатні справлятися тільки з невимогливими завданнями. Про будь-яке професійне використання мова не йде.
- Повідомляється, що новий Snapdragon для комп'ютерів більше не буде містити енергоефективних ядер.
- У ньому використають комбінацію з двох кластерів високопродуктивних ядер з різною тактовою частотою.
- Один з тестованих варіантів має чотири високопродуктивних ядра Kryo Gold+ з тактовою частотою 2,7 ГГц і чотири ядра Kryo Gold, що працюють на частоті 2,43 ГГц.
- Це свідчить про те, що нові процесори Qualcomm для комп'ютерів стануть більш продуктивними, проте вирости може і їх енергоспоживання.
Також повідомляється, що тестування проходить схожий чіп з максимальною частотою 3 ГГц. Він здатний обробляти до 15 трильйонів операцій в секунду. Цей чіп тестується на 14-дюймових ноутбуках з 32 гігабайти оперативної пам'яті, тоді як актуальний Snapdragon 8cx Gen 2 підтримує не більше 16 гігабайтів.
На жаль, поки невідомо, коли нові комп'ютерні процесори Qualcomm будуть представлені, й тим більше коли з'являться в готових продуктах.
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