Судячи з результатів, Apple знову залишить далеко позаду Android-смартфони. Жодна компанія так і не випустила конкурента першому поколінню "яблучних" чипів. Вся надія на Tensor, який дебютує від компанії Google у майбутніх Pixel 6 та Pixel 6 Pro.

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Що відомо

A15 виявився на 13,7 відсотка швидшим, ніж A14.

Він зберіг лідерство по продуктивності серед мобільних процесорів для Apple.

Тест продуктивності графічного процесора Manhattan 3.1 показує, що A15 видає 198 кадрів в секунду в першому раунді тестування. Другий раунд показує результат у 140-150 кадрів на секунду.

Результати тестів також показують, як GPU A15 працює після двох раундів тестування. A15 необхідно знизити швидкість через деякий час активної роботи, але навіть з урахуванням такого падіння процесор значно перевершує показники і конкурентів, і навіть A14.

Коли чекати iPhone 13:

7 вересня, як повідомляли інсайдери, компанія розішле запрошення на презентацію.

Відбудеться вона 14 вересня.

Передзамовлення стартують з 17 вересня.

Офіційні продажі – з 24 вересня.

У серію iPhone 13, ймовірно, ввійдуть моделі iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.