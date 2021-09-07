Судячи з результатів, Apple знову залишить далеко позаду Android-смартфони. Жодна компанія так і не випустила конкурента першому поколінню "яблучних" чипів. Вся надія на Tensor, який дебютує від компанії Google у майбутніх Pixel 6 та Pixel 6 Pro.
Цікаво Як обрати найкращий ноутбук для навчання
Що відомо
- A15 виявився на 13,7 відсотка швидшим, ніж A14.
- Він зберіг лідерство по продуктивності серед мобільних процесорів для Apple.
- Тест продуктивності графічного процесора Manhattan 3.1 показує, що A15 видає 198 кадрів в секунду в першому раунді тестування. Другий раунд показує результат у 140-150 кадрів на секунду.
Результати тестів також показують, як GPU A15 працює після двох раундів тестування. A15 необхідно знизити швидкість через деякий час активної роботи, але навіть з урахуванням такого падіння процесор значно перевершує показники і конкурентів, і навіть A14.
Коли чекати iPhone 13:
- 7 вересня, як повідомляли інсайдери, компанія розішле запрошення на презентацію.
- Відбудеться вона 14 вересня.
- Передзамовлення стартують з 17 вересня.
- Офіційні продажі – з 24 вересня.
У серію iPhone 13, ймовірно, ввійдуть моделі iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.