Новий прототип Tesla Cybertruck помітили під час випробувань: що змінилося

Tesla відклала серійне виробництво електричних пікапів Cybertruck і продовжує працювати над вдосконаленням його конструкції. Черговий прототип помітили на випробувальному треку і в ньому є деякі зміни.

Кадри з новим прототипом вдалося зняти користувачеві YouTube на тестовій трасі підприємства Tesla. Для цього він використав дрон з камерою.

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Що нового в Cybertruck

Нинішній екземпляр відрізняється від попередніх.

На прототипі з'явилися бічні дзеркала заднього виду.

Несподіваним елементом дизайну стала величезна щітка склоочисника на вітровому склі , притиснута до лівої передньої частини кузова.

, притиснута до лівої передньої частини кузова. Ілон Маск прокоментував запитання про склоочисник. За словами підприємця, у серійних екземплярах щітку хочуть заховати під капот, але ідея поки не реалізована через її складність. До речі, раніше компанія розглядала можливість реалізувати очищення за допомогою лазерів.

У твітері користувач назвав "комічним" таке рішення і запитав, чи є цей прототип остаточним. Маск написав: "Двірник – це те, що турбує мене найбільше. Немає простого рішення. Розгорнутий склоочисник, який вкладається в передній багажник, був би ідеальним, але складним."

Розробники зберегли характерний силует даху пікапа. Але вивчаючи ролик можна помітити, що Cybertruck тепер має менш різкі переходи між гранями й злегка змінені бампери .

. На цьому прототипі також встановлена нова світлотехніка. Раніше Маск їздив на автомобілі зі світлодіодною смугою біля капота. А на новому прототипі з'явилися вже більш звичні фари роздільного компонування.

Новий прототип Cybertruck під час випробувань: відео

Маск уточнив, що це не фінальна версія автомобіля. Перед серійним виробництвом ще буде кілька змін.

Очікується, що перші постачання почнуться у 2022 році.

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