Новий прототип Tesla Cybertruck показали на відео: що змінилося

Раніше нам неодноразово доводилося бачити попередні версії Cybertruck на відео за різних умов. Тепер же нам дали змогу розглянути машину з близької відстані та з усіх боків, хоч маса питань досі залишаються нерозкритими.

Нещодавно у мережі з'явилися фото тепер актуальної версії прототипу Tesla Cybertruck. Тепер же фанатів потішили детальним відео з кількох ракурсів, де можна дуже гарно розгледіти нове авто.

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Пікап був помічений у виробничих цехах нового підприємства в Техасі, яке досі не приступило до серійного складання кросоверів Model Y, зате сусідить з новою штаб-квартирою Tesla.

Автори відео мимоволі порівнюють дизайн пікапа з холодильником та демонструють машину з різних ракурсів.

Масивні бічні дзеркала складені, а відсутність дверних ручок може перекочувати на серійний варіант пікапа.

У будь-якому випадку, навіть існуючі моделі електромобілів Tesla здатні автоматично прочиняти двері при наближенні власника, так що і для футуристичного пікапа це не повинно стати проблемою.

У будь-якому випадку, навіть існуючі моделі електромобілів Tesla здатні автоматично прочиняти двері при наближенні власника, так що і для футуристичного пікапа це не повинно стати проблемою. Сервоприводом, за словами очевидців, забезпечений і задній борт пікапа, в якому ховається телескопічний трап для заїзду до кузова компактної мототехніки.

Кришка вантажного відсіку на відео або була відсутня, або була складена.

Нагадаємо, що в серійному варіанті на ній можуть розміститися сонячні панелі, які пропонуються як опція.

Увагу привертає і гігантський склоочисник на вітровому склі. Його було помічено на ходовому прототипі під час випробувань на заводській трасі біля підприємства в Каліфорнії. У серійному варіанті Tesla, напевно, спробує запропонувати якесь більш витончене рішення, але на етапі випробувань згодиться і такий варіант.

Новий прототип Tesla Cybertruck: дивіться відео

До речі! Вже цього тижня Ілон Маск має виступити з доповіддю про найближчі плани компанії, напевно він при цьому не зможе обійти увагою і багатостраждальний пікап Cybertruck, адже на північноамериканському ринку його потенційні конкуренти анонсуються чи не кожен квартал.