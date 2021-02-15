Людське тіло виробляє тепло, необхідне для підтримки життєдіяльності організму. Група дослідників з Університету Колорадо провела дослідження, щоб виявити, чи можна ним живити електроніку. Виявилося, що можна, і вони довели це, розробивши пристрій, який перетворює тепло тіла в електрику.

Дослідники припускають, що подібні пристрої, виконані у вигляді кілець або браслетів, в найближчому майбутньому зможуть живити натільну електроніку.

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Що планують розробники

Вчені вирішили детальніше дослідити можливості термоелектричних генераторів. Конструкція розробленого ними пристрою включає в себе модульні термоелектричні чіпи, динамічний поліаміновий матеріал і рідкометалічну електропроводку. Він може розтягуватися до 120 відсотків від свого початкового розміру, що дозволяє надіти його на руку як браслет або кільце.

Цікавою особливістю є його можливість до самовідновлення. Якщо пристрій розірветься в будь-якому місці, кінці розриву досить просто притиснути один до одного, щоб вони склеїлися.



Пристрій зможе живити невеликі гаджети / Фото hothardware.com

Якщо користувачеві знадобиться більше енергії, він може об'єднати два або більше термоелектричних генератора для вироблення більшої кількості електрики. За словами розробників, прогулянка швидким кроком дозволить генерувати електрику з напругою близько 5 вольт в пристрої розміром зі спортивний браслет.

Кінцева мета розробників полягає в тому, щоб можна було створити натільний пристрій, наприклад трекер, що не потребує батареї. Це досить цікава концепція, яка може бути реалізована в комерційних пристроях протягом наступного десятиліття.