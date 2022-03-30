Новий польський офіс Netflix охопить всю центральну та східну Європу, включаючи Україну

Стримінговий сервіс Netflix оголосив про відкриття нового офісу в Польщі. Він забезпечуватиме роботу в центральній та східній Європі, в тому числі й в Україні.

Як наголошує у своїй заяві Netflix, з моменту виходу на ринки Центральної та Східної Європи (далі – ЦСЄ) пройшло уже сім років. За цей час компанія зробила певні висновки й зрозуміла, наскільки важливим є розвиток сервісу в цьому регіоні.

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Що відомо

Сьогоднішній день знаменує ще одну віху нашої подорожі до Центральної та Східної Європи, зближаючи нас із нашими підписниками та творчими партнерами. Я радий повідомити, що пізніше цього року ми плануємо відкрити офіс Netflix ЦСЄ у Варшаві, який буде функціонувати як центр для регіону. Офіс Netflix у Варшаві є природним наступним кроком для нас і допоможе побудувати довгострокове співробітництво в регіоні, а також поглибити існуючі зв’язки, створюючи нові можливості для творців і продюсерів контенту. Творчий потенціал і потенціал місцевої промисловості роблять Варшаву чудовим місцем для базування нашого бізнесу в Центральній та Східній Європі,

– йдеться в заяві компанії.

Як зазначає компанія, сервіс локалізували у Польщі у 2016 році. З того часу інвестували понад 115 мільйонів доларів США в оригінальні фільми та серіали, створивши понад 2600 робочих місць. Регіон також став стратегічним виробничим центром для деяких міжнародних шоу.

Ми знаємо, як сильно наші підписники в регіоні люблять місцеві фільми, ми працювали з творчою спільнотою ЦСЄ, щоб розширити список місцевих фільмів і серіалів,

– додає Netflix.

Чи означає це, що компанія збирається вкласти кошти у виробництво ще більшої кількості фільмів та серіалів на місцевих ринках, невідомо. Однак це потенційно може означати, що їхня кількість буде рости, зокрема й за рахунок продуктів українського виробництва.