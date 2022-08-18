Вдалося створити новий вид пластику, який розпадається та відновлюється практично миттєво

Вчені вже доволі давно експериментують з новим поколінням пластику і цього разу вони досягли справді успішних результатів. Вдалося розробити матеріал з низкою вражаючих характеристик, одна з яких – можливість розпадатися майже одразу після використання.

Проблема пластику

Сучасний пластик став великою проблемою для екології та вчених, які тепер шукають ефективні та швидкі способи його переробки. А все через те, що цей матеріал має неймовірно міцні хімічні зв'язки між мономерами.

Не пропустіть Екстремальна фізика "надкритичних" матерій може бути напрочуд простою

Ці частинки утворюють міцні ковалентні зв'язки і зараз вчені працюють над тим, щоб новий матеріал був позбавлений таких зв'язків, але водночас залишався достатньо міцним та придатним для використання.

Нова розробка

Застосувавши метод фазового поділу типу рідина-рідина, дослідники з Університету Турку розробили надмолекулярний пластик, який володіє механічними характеристиками міцності, що дорівнюють звичайному пластику.

Екологічна надмолекулярна пластмаса придатна для повторного використання, а якщо правильно підібрати вміст води – вона перетворюється на клей або навіть миттєво відновлюється після пошкоджень. Цей матеріал містить нековалентні зв'язки високої міцності, які дозволяють йому швидко розкладатися після використання та знову перетворитися на придатну для повторного використання сировину.

Цікаво, що при низькому вмісті води пластик набуває здатності до еластичності та деформації, а при високому перетворюється на клей і набуває властивостей миттєвого відновлення, навіть якщо його розірвати на частини.

Читайте на сайті Вчені розробили технологію заварювання холодної кави за допомогою лазера

У порівнянні з традиційними пластмасами наш новий надмолекулярний пластик розумніший, оскільки не тільки зберігає високу механічну міцність, а й отримує динамічні та оборотні властивості, які роблять цей матеріал самовідновним та багаторазовим,

– пояснив керівник проєкту Юй Цзінцзін.

Пластмаси, що самовідновлюються, мають великий потенціал і в майбутньому можуть використовуватися для виготовлення автофарб, чохлів для смартфонів і батарей, які самостійно будуть затягувати подряпини і тріщини.