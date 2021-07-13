Команда вчених з Науково-технічного університету в Хуачжуні розробила новий тип хімічного датчика – полімерну плівку, яка змінює колір у відповідь на зміну рівня кислотності. Цей процес запускається унікальною молекулярною структурою матеріалу, що містить ланцюжки мономерів, які надають йому червоний колір.
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У ході експериментів вчені помітили, що червоний колір швидко блідне, а матеріал розкладається вже через кілька днів, під дією сонячних променів. Так випадковим чином вони отримали багатообіцяючий, екологічно чистий пластик.
Матеріал розкладається під дією сонячних променів та кисню / Фото Qiang Yue
Особливості нового матеріалу
- Матеріал без сліду розкладається під дією сонячних променів і кисню всього за тиждень, не залишаючи після себе мікропластику.
- Побічний продукт процесу – бурштинова кислота, яку можна використовувати повторно у фармакології або харчовій промисловості.
- Оскільки молекулярний склад цього матеріалу зберігає стабільність тільки у темряві і при відсутності кисню, він не підійде для виготовлення пляшок або пакетів.
Однак тут вчені знайшли потенційний напрямок застосування нового матеріалу – гнучка електроніка або смартфони. В умовах ізоляції від повітря й світла такий матеріал здатний прослужити багато років.