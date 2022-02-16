Над технологією працювали фахівці MIT і Шанхайського університету. Їхній пристрій для опріснення солоної води не вимагає використання фільтрів або мембран. Його можна зібрати з дешевих матеріалів і забезпечити невелику сім'ю щоденною питною водою.

Цікаво Ізраїльська компанія розробила складне бомбосховище для приватних квартир та будинків

Що відомо

Опріснювач можна помістити на поверхню будь-якої солоної водойми або штучного резервуара.

Він складається з плаваючої "дошки" з системою отворів діаметром 2,5 міліметра, поверх якої розміщена нагрівальна камера з матеріалу, який добре поглинає сонячне світло.

Солона вода знизу проходить через отвори наверх, в нагрівальну камеру, і утворює тонкий шар, який швидко випаровується.

Водяна пара, позбавлена крупинок солі, піднімається вище й осідає на похилій площині, з якої стікає в бак — як в звичайних теплових опріснювачах.

Уся сіль залишається в тонкому шарі води на поверхні "дошки" — і цей насичений сіллю розчин через отвори йде назад у водойму, а на заміну йому піднімається чергова порція води з водойми.

Процес йде безупинно без додаткових витрат енергії – виключно за рахунок сонячного тепла і природної циркуляції води.



Тестові опріснювачі води / Фото MIT

Такий підхід ефективний навіть при високій солоності води. Опріснювач площею в один квадратний метр зможе забезпечити питною водою сім'ю з трьох осіб, при цьому його собівартість становить всього чотири долари.

Опріснювач вкрай простий і дешевий не тільки в створенні, але і в експлуатації — в ньому немає фільтрів або мембран, які потрібно регулярно міняти. Вчені тестували їх протягом тижня, після чого оглянули зсередини й не знайшли кристалів солі. Тобто, пристрій не потрібно навіть чистити від сольових відкладень.

Тепер винахідники сподіваються своїм пристроєм допомогти бідним країнам долати проблему виробництва питної води. Їх також можна масштабувати до промислових установок і використовувати на морському узбережжі в сонячних і теплих регіонах.