Компанія Dell анонсувала вельми незвичайний комп'ютер, створений таким чином, щоб користувач його ніколи не бачив. Він має особливу форму, ховається в підставку монітора і оснащується досить продуктивною начинкою.

Пристрої Dell OptiPlex 3090 Ultra і 7090 Ultra мають видовжену форму і кріпиться прямо до ніжки монітора, повідомляє 24 канал. Варто відзначити, що він сумісний не лише з продукцією Dell, але і з моніторами інших виробників.

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Варто зазначити, що у випадку роботи з технікою інших виробників необхідно буде додатково подбати про спеціальне VESA-кріпленням, до якого і буде приєднуватися комп'ютер.

Особливості комп'ютера

У комп'ютері передбачені всі необхідні роз'єми, такі як USB Type-C, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Ethernet і аудіороз'єм для гарнітури. У результаті такий набір не займає багато місця, а всі дроти приховані за монітором.

Комп'ютери оснащуються процесорами Intel Core 11-го покоління (Tiger Lake) аж до Core i5-1145G7, до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3200 і передбачають установку різних типів накопичувачів, включаючи M.2 2230 NVMe, SATA SSD і HDD.

Незвичний комп'ютер від Dell, відео:

Ціна

У продаж новинки надійдуть 28 січня за ціною від 659 доларів.