Системи оцифровки руху тіла не можна назвати простими або досить точними. Найдосконаліші з методів вимагають або громіздких пристроїв, або змушують рухатися перед масивом камер. Спростити процес оцифровки рухів тіла обіцяють дослідники з Університету Тафтса в Массачусетсі.

Джерело: NewAtlas

Технологія настільки проста, що може стати широко доступною у вигляді обтислого одягу.

Цікаво Samsung додасть у свої доступні смартфони Galaxy A унікальну камеру

В чому суть розробки

Ідея полягає в тому, що до шкіри притискаються нитки, покриті струмопровідною фарбою на основі вуглецю. В процесі руху тіла нитки натягуються і послаблюються, що призводить до зміни опору. Ці зміни фіксують датчики, оскільки через нитки пропускається слабкий струм. Все інше виконує здатний до навчання чіп, який інтерпретує динаміку зміни опору на контрольних ділянках відповідно до рухів тіла.

В експериментах вчені розташували дві струмопровідні нитки хрест-навхрест на шиї людини. Вона повертала голову з боку в бік, і в той час електроніка фіксувала динаміку зміни опору в нитках.



Зліва натягнута нитка, праворуч – зігнута. Розмір білої шкали – 200 мкм. Фото Yiwen Jiang, Tufts University

Система з точністю до 93 відсотків визначала зміни напрямку, кути повороту і ступеня зміщення голови. Ця технологія, ймовірно, буде так само добре працювати при відстеженні руху інших частин тіла, хоча алгоритми необхідно спеціально навчити для кожної з них.

Команда дослідників сподівається колись допрацювати свою систему до легких датчиків на шкірі або навіть обтислого одягу, який можна використати для моніторингу спортивних результатів, перевірки ступеня втоми водіїв вантажівок, спостереження за пацієнтами з хворобою Паркінсона і, нарешті, для розваг у віртуальній реальності.