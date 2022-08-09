Напій, який отримується внаслідок методу заварювання кави за допомогою лазера відрізняється високим вмістом кофеїну, хорошим смаком та швидким методом приготування.

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Як заварити холодну каву лазером

Дослідники з німецького Університету Дуйсберга в Ессені використовували лабораторний лазер, налаштувавши його так, щоб він давав імпульси потужністю 125 пікоджоулів тривалістю 10 пікосекунд. Після цього лазерний імпульс пропустили через суміш меленої кави та води протягом приблизно трьох хвилин. Таким чином промінь проходить через напій до 80 тисяч разів на секунду.

В результаті вдалося отримати напій, який нічим не поступається класичному колд брю, але заварюється набагато швидше. При цьому показник кислотності (одна з характеристик кави) майже не відрізняється від традиційного методу приготування, а рівень кофеїну виявився ближчим до звичайної гарячої кави.

При цьому вчені стверджують, що "лазерну" каву можна покращити, якщо заварювати її в такий спосіб ще кілька хвилин. Тоді напій буде ароматнішим та матиме вищий вміст кофеїну.

Команда покладає великі надії на комерційне впровадження технології та планує працювати над масовими системами лазерного заварювання кави для використання у кафе.

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До речі, про лазери. Нещодавно вчені застосували їх для того, щоб спрямувати удар блискавки у потрібне місце. Для цього вони протягом двох місяців під час грози підсвічували простір над вежею Сентіс, розташованою у горах Швейцарії. З 16 блискавок, що вдарили у вежу під час спостереження, чотири були спрямовані лазером.