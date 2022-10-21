Інтерпол створив метаверс для навчання поліції, яким дозволить користуватися в усьому світі

На засіданні 90-ї Генеральної асамблеї Інтерполу в Нью-Делі всесвітня поліцейська організація презентувала перший в історії метавсесвіт, розроблений спеціально для правоохоронних органів. У ньому навчатимуть нових правоохоронців.

Цей метавсесвіт дозволяє зареєстрованим у системі користувачам відвідати віртуальну копію штаб-квартири Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні, Франція. Він забезпечує взаємодію з іншими співробітниками організації та навіть дає змогу пройти імерсивні навчальні курси з низки напрямів.

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Основою для метавсесвіту стала власна захищена хмара Інтерполу.

Для підключення до нового сервісу можна використовувати гарнітури віртуальної реальності.

Також в Інтерполі заявили про створення експертної групи з метавсесвіту, яка займеться питаннями безпеки.

Загалом же метавсесвіти можуть дати поліції нові інструменти для розслідування злочинів, можливість віддаленої роботи, проведення навчання тощо.

Водночас джерело зазначає, що зловмисники вже використовують метавсесвіти у своїх інтересах, тому й Інтерпол і найбільші технологічні компанії ведуть роботу з протидії цьому.



Віртуальна копія штаб-квартири Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні / Фото Інтерпол



Учасники тестують новий метаверс під час презентації в Нью-Делі, Індія / Фото Інтерпол

Зазначається, що в міру зростання кількості користувачів у метавсесвітах, список можливих злочинів буде тільки розширюватися. Він уже охоплює шахрайство з використанням соціальної інженерії, екстремізм і різні форми дезінформації, а в майбутньому перелік може поповнитися крадіжками даних, відмиванням грошей, здирництвом, сексуальними посяганнями, зокрема проти дітей, і подібними речами.

Метаверс має потенціал для трансформації кожного аспекту нашого повсякденного життя з величезними наслідками для правоохоронної діяльності,

– сказав Мадан Оберой, виконавчий директор Інтерполу з питань технологій та інновацій.

Метавсесвіт має багато переваг для правоохоронних органів, особливо з точки зору віддаленої роботи, створення мереж, збору та збереження доказів з місць злочинів та проведення навчання. Розвиток технології має особливу перспективу, пропонуючи студентам більше можливостей для співпраці та спілкування, забезпечуючи кращу взаємодію через занурення та забезпечуючи практичні заходи.

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