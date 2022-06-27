Новий MacBook Pro на M2 гірший за попереднє покоління з чипом М1: що не так

На конференції WWDC 2022 Apple представила новий процесор власного виробництва. Компанія також анонсувала вихід двох нових комп'ютерів на Silicon M2, і один з них вже почав продаватися.

За даними джерела, покупцям уже почали надходити новенькі MacBook Pro 13,3 на чипі М2. Зовні нова версія ніяк не змінилася, однак всередині користувачів чекали неприємні сюрпризи.

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Великий мінус MacBook Pro 2022

Кілька зарубіжних блогерів протестували нові ноутбуки Apple в різних сценаріях і за результатами тестів стало ясно, що новий Mac гірше попередньої моделі на M1 за якістю SSD. У новому ноутбуці накопичувач працює на 30-50 відсотків повільніше, хоча за логікою нова версія повинна працювати краще.

Ось конкретні цифри:

MacBook Pro 13 (чип M1/256 гігабайтів) – читання 2900/запис 2215.

MacBook Pro 13 (чип M2/256 гігабайтів) – читання 1446/запис 1463.

Різниця дуже істотна. Швидкість роботи SSD відбивається на виконанні більшості завдань: запуск комп'ютера, установка і відкриття додатків, робота з вкладками браузера, і банальне переміщення файлів. Тому користувач обов'язково помітить це при використанні комп'ютера.

Причину знайшли YouTube-блогери. Виявилось, що в моделі Pro на M1 встановлений накопичувач, що складається з двох чіпів NAND по 128 гігабайтів, тоді як у новому Pro 13 на M2 — один цілісний NAND об'ємом 256 гігабайтів. Два окремі чипи дозволяють збільшити швидкість при паралельній одночасній роботі. Тому коли він залишився лиш один, швидкість упала.

При цьому, як пише джерело, один чип обійшовся Apple дешевше, ніж два, а обмеження стосується лише базової моделі Pro 2022. Дорожча версія має на борту накопичувач 512 гігабайтів, який складається вже з двох NAND-чіпів по 256 гігабайтів і видає приблизно ту ж швидкість, що і модель на M1. Тобто, щоб отримати пристрій не гірше попередньої моделі, потрібно віддати на 300 доларів більше та купувати не базову, а "прокачану" версію за 1499 доларів.