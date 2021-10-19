Новий MacBook Pro та AirPods 3: що показали на жовтневій презентації Apple

У вівторок ввечері пройшла друга осіння презентація Apple, на якій показали оновлені пристрої та сервіси компанії. Серед ґаджетів: Air Pods третього покоління, нові MacBook Pro, колонки HomePod mini та інші пристрої.

Презентація пройшла у вже звичному для Apple онлайн форматі. Ґаджети отримали чимало оновлень, як програмних, так і фізичних, ну і звісно ж нові цінники.

Цікаво Усе про жовтневі презентації Apple, Samsung та Google: коли й де дивитись і що покажуть компанії

Анонсовані ґаджети

Що ж показали на презентації Apple – повний перелік пристроїв:

Оновлені MacBook Pro з процесорами M1 Pro і M1 Max;

AirPods 3;

HomePod Mini;

підписка Apple Music Voice

Бонусом Apple відкрила продаж на ганчірочку для екранів за 19 доларів.

Нові процесори M1 Pro і M1 Max

На відміну від чуток, в яких різні інсайдери обіцяли вихід M1X, Apple вирішила всіх переграти й застосувати модель неймінгу звичну для iPhone, зробивши Pro- й Max-версію чипа.

M1 Pro виконаний за 5-нм техпроцесом. Процесор 10-ядерний з 8 високопродуктивними й 2 енергоефективними ядрами. Графіка має 16 ядер. Уся система на чіпі складається з 33,7 мільярда транзисторів.



Чип Mi Pro / Фото Apple

Підтримується до 32 ГБ об'єднаної пам'яті (вона буде використовуватися, як оперативна й відеопам'ять). Пропускна здатність до 200 ГБ/с. M1 Pro працює на 70% швидше, ніж M1, та споживає менше енергії, ніж ноутбуки на інших 8-ядерних процесорах.

M1 Max складається з тих же 10 ядер, але шляхом збільшеної площі чип вміщує більше транзисторів – цілих 57 мільярдів (на 70% більше, ніж в M1 Pro). Графіка в M1 Max має вже 32 ядра. Обсяг оперативної пам'яті може досягати 64 ГБ, а пропускна здатність досягає 400 ГБ/с – майже у шість разів вище, ніж у M1.



Чип M1 Max / Фото Apple

Завдяки ефективній архітектурі чіпи видають однаково високу продуктивність незалежно від того, підключений MacBook Pro до мережі або працює від акумулятора. Чіпи оснащені передовими процесорами з виділеними акселераторами ProRes. Також процесори споживають менше енергії, а значить, виділяють менше тепла.

MacBook Pro 14" і 16"

Першими девайсами на чипах M1 Pro та M1 Max стали нові ноутбуки лінійки Pro. Вперше молодша модель в Pro-лінійці має діагональ 14,2 дюйма замість 13. Діагональ дисплея старшої моделі залишилася колишньою – 16 дюймів.

Матриці обох ноутбуків виконані за технологією miniLED і мають підтримку ProMotion 120 Гц – як в iPad Pro. Яскравість екрану збільшена до 1600 ніт, є підтримка HDR.

Рамки стали меншими, а зверху з'явився чубчик, майже як і в iPhone X та нових версіях. Там розташовується камера FaceTime з роздільною здатністю 1080p. Face ID досі відсутній, що дуже прикро.



Оновлені MacBook Pro / Фото Apple

Touch Bar на клавіатурі прибрали, замість нього тепер розташовується низка функціональних клавіш. З точки зору дизайну, клавіатура MacBook тепер повністю відповідає бездротовій Magic Keyboard, яка ще поставляється з iMac 24".

Повернули роз'єм HDMI, слот SDXC і MagSafe для підключення зарядки. Він тут, до речі, тепер 3-го покоління. У порівнянні з моделлю MacBook Pro на процесорі Core i9. Нові MacBook Pro стали у два рази швидшими.

AirPods 3

Більше інформації та ціну нових ноутбуків від Apple можна дізнатися у нашому матеріалі

Дизайн "базової" моделі навушників Apple не оновлювався з 2016 року. Тепер він нагадує AirPods Pro, але формат залишився колишнім – це ті ж "вкладки" відкритого типу. Активного шумозаглушення, через відкриту конструкцію, зрозуміло, немає.

Навушники підтримують адаптивний еквалайзер, який автоматично налаштовує й оптимізує звук, а також просторове звучання – зовсім як в AirPods Pro. Є захист від води й поту за стандартом IPX4 і кейс з підтримкою MagSafe.



AirPods 3 отримали чимало конструктивних змін / Скриншот

Автономність збільшена на 20% щодо AirPods 2. На одному заряді новинка пропрацює 6 годин і до 30 годин з кейсом. Швидка зарядка за 5 хвилин дасть годину прослуховування.

HomePod mini в нових кольорах

Інші особливості навушників та їхню ціну можна дізнатися у нашому матеріалі

Тут додати практично нічого неможливо – все той же HomePod mini, але у трьох нових кольорах. До сірого й білого кольору додався бірюзовий, жовтий та червоний.



Колонки HomePod mini / Фото Apple

Apple Music Voice Plan

Це найдешевша підписка в лінійці Apple Music і найбільш незвичайна. Маючи цю підписку, включати музику через стрімінговий сервіс Apple можна буде тільки голосом і тільки за допомогою Siri.

Підписка Voice Plan запуститься в 17 країнах. України у списку немає. Вартість вдвічі нижча за звичайну – 4,99 долара в місяць.

До теми Apple випустила серветку для протирання дисплеїв – вона несумісна зі старими iPhone

Ганчірочка для протирання екрану за 19 доларів

Те, заради чого варто було чекати на презентацію Apple. Аксесуар виконаний в білому кольорі з логотипом Apple в куточку.

Новинка підходить для всіх пристроїв компанії з екраном: для iPhone починаючи з iPhone 6, для iPad від iPad mini першого покоління, а також більшості моделей комп'ютерів Mac, годинників Apple Watch, плеєрів iPod та монітора Pro Display XDR.