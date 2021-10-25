Деякі технічні характеристики ноутбука вже відомі. Зокрема, як очікується, працюватиме він на одному з нових чипів, M1 Pro або M1 Max.

Цікаво Apple представила оновлені MacBook Pro

Новий дизайн MacBook Air

Рендери створені на основі кількох витоків інформації. Згідно з нею, нові моделі MacBook Air будуть схожі на актуальну лінійку MacBook Pro, але отримають тонший корпус. Цьогорічна Pro-версія отримала нову заокруглену форму і стала дещо габаритнішою, ніж модель 2020 року.

А от Air збереже свій витончений корпус, але цього разу Apple відмовиться від клиноподібної форми, на користь більш округлого дизайну і рівномірної товщини.

Клавіатура й окантовка екрану буде виконана у світлому кольорі як в iMac 24, а сам корпус MacBook Air буде пропонуватися в кольорах моноблока.

Зовнішній вигляд MacBook Air / Фото Джон Проссер

За словами інсайдера, він отримав усю інформацію щодо ноутбука, крім його екрана. Проссер зазначив, що поява вирізу в нових моделях MacBook Air не підтверджена його джерелами, тому рекомендує поки що поставитись до цього зі скепсисом.

MacBook Air, ймовірно, отримає екран Liquid Retina XDR, оснащений підсвічуванням mini-LED. Але новинка не отримає технологію ProMotion, яка забезпечує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Новинка не отримає слот для SD-карт і HDMI порт, які є в нових MacBook Pro. Також повідомляється, що ноутбук надійде з новим компактним зарядним пристроєм на 30 Вт і підтримкою технології MagSafe.

Нагадаємо, 18 жовтня на своїй черговій презентації компанія Apple показала оновлені MacBook Pro. Вони першими вводять виріз у верхній частині екрану, як новий дизайнерський елемент у ноутбуках. Ґаджети отримали дві варіації розміру екрану: 16 дюймів та 14 дюймів, які, як і передбачалось, прийшли на заміну 13-дюймовій моделі.