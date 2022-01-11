На новій китайській космічній станції випробували роботизовану руку-маніпулятор

Великий роботизований маніпулятор на Китайській космічній станції успішно пройшов тестове випробування. Рука захопила і маневрувала вантажним космічним кораблем.

Роботизована рука довжиною 10 метрів на модулі "Тяньхе" нової китайської космічної станції "Тяньгун-1" захопила корабель постачання "Тяньчжоу-2" і перемістила приблизно на 20 градусів, перш ніж повернути його до переднього порту стикувального вузла.

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Як проходила тестова перевірка роботи маніпулятора

Операція розпочалася у середу 5 січня та тривала протягом 47-хвилинн. Метою тесту була перевірка процедур та обладнання, необхідних для додавання та переміщення більших модулів космічної станції. Успішне випробування було важливим етапом на шляху до завершення будівництва Китайської космічної станції, яке заплановане до кінця 2022 року.

Це технологія, в якій ми повинні досягти прориву у ході будівництва всієї космічної станції,

– заявив заступник головного конструктора космічної станції Ши Цзісінь.

Застосування роботизованого маніпулятора

Екіпаж станції та фахівці змоделювали випробування робота-маніпулятора задовго до тестової операції у середу. Робот-маніпулятор "підповз" до причального порту біля стикувального вузла "Тяньхе" за два дні до випробувань. З цієї позиції він захопив "Тяньчжоу-2", прикріпившись до порту адаптера на космічному кораблі.

Роботизована рука зіграла роль і під час виходу тайконавтів у відкритий космос допомагаючи переміщати їх на позиції виконання завдань. Але це був перший раз, коли рука використовувалася для того, щоб перемістити великий космічний корабель.

Розширення станції

Наступні модулі китайської космічної станції – Mengtian і Wentian – планується запустити на окремих ракетах Long March 5B найближчими місяцями і сполучити їх з базовим блоком "Тяньхе", який розташований на орбіті. Потім маніпулятору необхідно буде захопити модулі, кожен з яких має масу понад 20 тонн, і маневрувати ними від переднього порту до радіального.

Додавання двох нових модулів завершить створення Т-подібної тримодульної космічної станції "Тяньгун-1". Mengtian та Wentian призначені для проведення низки наукових експериментів, але також включають шлюз для виходу у відкритий космос та роботизовану руку меншого розміру.



Фінальний вигляд Китайської космічної станції "Тяньгун-1" / Фото Adrian Mann

Перший вантажний корабель на станції

"Тяньчжоу-2" був запущений у травні 2021 року та став першим відвідувачем нещодавно запущеного базового модуля "Тяньхе". Він доставив паливо для блока та припаси для екіпажу, а також обладнання та експерименти перед місією "Шеньчжоу-12" з екіпажем, що проходила з червня до вересня 2021 року.

Зараз корабель пристикований до базового блока "Тяньхе" та використовується у тестах з переміщення майбутніх модулів космічної станції.

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, цей вантажний космічний корабель буде зведений з орбіти і згорить при вході в атмосферу після завершення випробувань. Він також забере із собою відходи зі станції.

Зараз в портах "Тяньхе" пристиковано три космічні кораблі. На додаток до "Тяньчжоу-2", капсула екіпажу "Шеньчжоу-13" пристикована до порту, який спрямований у бік Землі. Корабель "Тяньчжоу-3", який доставив запаси для трьох членів екіпажу, пристикований до заднього порта станції.