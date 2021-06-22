Астрономи створили новий інструмент для пошуку життя на планетах і протестували його на Землі

Шукаючи позаземне життя, ми надіємося виявити радіохвилі, або інші сигнали, які напевне свідчитимуть про розумне життя. Однак, швидше за все, вчені виявлять лінії в спектрі далекого небесного тіла, які вкажуть на присутність речовин біогенної природи. Таким маркером може служити, наприклад, хіральність амінокислот та інших молекул, які здатні існувати у вигляді дзеркальних за структурою ізомерів.

Хімічно такі ізомери ідентичні і в реакціях утворюються у рівній пропорції. Однак на Землі спостерігається різка перевага у бік однієї з форм – L-амінокислот і D-цукрів, – оскільки всі живі організми використовують лише ці ізомери.

Цікаво Фото дня: галактики у процесі злиття – фінальний етап

Причина такого домінування залишається однією з головних загадок біології, проте воно теоретично дозволяє достовірно виявити наявність життя.

Новий інструмент для виявлення життя на інших планетах

На таку можливість вказала нова робота команди астрономів на чолі з Лукасом Петті з Бернського університету у Швейцарії. Річ у тім, що L- і D-ізомери обертають площину поляризації світла у різних напрямках.

Цим і вирішили скористатися вчені, щоб перевірити, наскільки реально використовувати такі дані для пошуку слідів життя на інших планетах і супутниках.

Досі виявлення обертання площини поляризації було можливим лише з відстані менше метра і лише при довгому – у кілька хвилин – експонуванні. При цьому сигнал виключно слабкий і складає близько одного відсотка від усього випромінювання, що відбивається від поверхні Землі.

Тому ще кілька років тому автори розробили новий чутливий спектрополяриметр TreePol, здатний працювати на великій швидкості і з пристойної відстані. А недавно його вдосконалили, перетворивши в портативну установку FlyPol.



Спектрополяриметр FlyPol на борту вертольота / Lucas Patty, University of Bern

Застосування та удосконалення апарата

Змонтувавши інструмент на вертольоті, вчені показали, що він може вловлювати потрібний сигнал при русі на швидкості до 70 кілометрів на годину і з висоти до двох кілометрів.

У перспективі вчені планують довести його можливості до висот близько 400 кілометрів і швидкості під 30 тисяч кілометрів на годину, характерних для низькоорбітальних супутників, а також перевірити його роботу з борту МКС. У такій конфігурації інструмент може коли-небудь почати пошуки життя і на інших небесних тілах.