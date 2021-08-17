Новий гравець на ринку ігрових відеокарт: Intel заснувала бренд Arc
Джерело:Intel
Поки світ все ще оговтується від дефіциту і подорожчання відеокарт, спричинених майнерами криптовалют і перекупниками, на ринку з'являються нові імена. Компанія Intel розпочинає випуск ігрових відеокарт під власним брендом Arc.
Під новим брендом випускатимуть не лише відеокарти, а й процесори та програмне забезпечення. Перші пристрої побачать світ на початку 2022 року.
Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно
Чого очікувати
- Компанія анонсувала більше деталей вже найближчими місяцями, а поки розповіла, що перше покоління відеокарт отримає кодову назву Alchemist. Наступні отримають назви Battlemage, Celestial і Druid.
- Відомо також, що нові продукти Intel запропонують своїм власникам трасування променів і технологію суперсемплінгу на основі штучного інтелекту, подібно Nvidia DLSS і AMD FSR.
Разом з презентацією виробник продемонстрував можливості нових відеокарт на конкретних прикладах. Деталей не розповіли. Не відомо ні що це за відеокарта, ні які її характеристики, ні показники продуктивності у конкретних іграх. Нам показали лише нарізку з ґеймплею різних ігор на високих налаштуваннях графіки.
Як нова відеокарта від Intel Arc справляється з іграми: відео
У ролику показали такі ігри як:
- Mount & Blade II Bannerlord,
- Forza Horizon 4,
- Psychonauts 2,
- Player Unknown Battlegrounds,
- Subnautica Below Zero,
- Metro Exodus,
- Rift Breaker,
- Days Gone,
- Chivalry II,
- Crysis Remastered Trilogy.
Судячи з того, що деякі з цих ігор мають досить високі вимоги до заліза, відеокарти Arc задовольняють їх сповна.Потрібен ноутбук для офісу, бо ваш вже не справляється із завданнями і взагалі морально застарів? Довго шукати вам не доведеться. Ноутбуки ASUS зарекомендували себе як найнадійніші комп'ютери для роботи. Більше деталей за посиланням.