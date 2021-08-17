Новий гравець на ринку ігрових відеокарт: Intel заснувала бренд Arc

Поки світ все ще оговтується від дефіциту і подорожчання відеокарт, спричинених майнерами криптовалют і перекупниками, на ринку з'являються нові імена. Компанія Intel розпочинає випуск ігрових відеокарт під власним брендом Arc.

Під новим брендом випускатимуть не лише відеокарти, а й процесори та програмне забезпечення. Перші пристрої побачать світ на початку 2022 року.

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Чого очікувати

Компанія анонсувала більше деталей вже найближчими місяцями, а поки розповіла, що перше покоління відеокарт отримає кодову назву Alchemist. Наступні отримають назви Battlemage, Celestial і Druid.

Відомо також, що нові продукти Intel запропонують своїм власникам трасування променів і технологію суперсемплінгу на основі штучного інтелекту, подібно Nvidia DLSS і AMD FSR.

Разом з презентацією виробник продемонстрував можливості нових відеокарт на конкретних прикладах. Деталей не розповіли. Не відомо ні що це за відеокарта, ні які її характеристики, ні показники продуктивності у конкретних іграх. Нам показали лише нарізку з ґеймплею різних ігор на високих налаштуваннях графіки.

Як нова відеокарта від Intel Arc справляється з іграми: відео

У ролику показали такі ігри як:

Mount & Blade II Bannerlord,

Forza Horizon 4,

Psychonauts 2,

Player Unknown Battlegrounds,

Subnautica Below Zero,

Metro Exodus,

Rift Breaker,

Days Gone,

Chivalry II,

Crysis Remastered Trilogy.

Судячи з того, що деякі з цих ігор мають досить високі вимоги до заліза, відеокарти Arc задовольняють їх сповна.