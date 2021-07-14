Звичайні екрани використовують підсвічування для демонстрації тексту або зображень. Всередині приміщення це не викликає проблем, але варто вийти на яскраве сонце — і доводиться докладати зусиль, щоб розгледіти що-небудь на екрані. Електронний папір використовує природне освітлення, як це відбувається зі звичайним папером.

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Деталі дослідження

Маріка Гуголе з Технологічного університету Чалмерса та її команда раніше розробила надтонкий і гнучкий матеріал з триоксиду вольфраму, золота і платини. Він відтворює всі кольори, які тільки може показувати РК-екран, витрачаючи при цьому тільки одну десяту електроенергії. Однак тоді якість зображення не задовольнила винахідників. Тому вони спробували нову тактику.

Щоб електронний папір міг конкурувати з енерговитратними цифровими екранами, які ми використовуємо, зображення та кольори повинні бути передані з тією ж високою якістю. Це був би справжній прорив. Наше дослідження показує, як можна оптимізувати цю технологію, зробивши її привабливою для комерційного використання,

– каже Маріка Гуголе.

Щоб досягти нового результату провідний матеріал помістили під піксельовану наноструктуру, яка відтворює кольори — а не поверх, як було раніше. Фактично вони здійснили інверсію в дизайні. Тепер користувач дивиться прямо на піксельну поверхню, тобто бачить кольори набагато чіткіше.

Додатково до мінімального споживання енергії екрани, які відбиваються світло, а не випромінюють, мають також інші переваги – вони менше стомлюють очі в порівнянні зі звичайними.

Запустити технологію у виробництво, маючи потрібне обладнання, можна було б за кілька місяців, переконані розробники.