LG розробила екран, якому не потрібні динаміки: він генерує звук самостійно

На виставці K-Display 2022 у Сеулі компанія LG показала 97-дюймову панель з вражаючими характеристиками зображення. Однак це не єдина перевага. Новий екран не має вбудованого динаміка.

Замість динаміків звук випромінює сам екран. Як пояснює виробник, нова технологія називається Film CSO (Cinematic Sound OLED) і рекомендується для створення домашнього кінотеатру, оскільки забезпечує звук та зображення кращої якості, ніж у більшості кінотеатрів світу.

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Як це працює

В основі новинки лежить технологія OLED.EX, в якій усунули проблему низької яскравості піків OLED.

Для цього інженери LG замінили нестабільний водень в органічних світловипромінюючих елементах на стабільний дейтерій.

Це підвищило надійність роботи елементів і дозволило збільшити їхню яскравість на 30 відсотків.

Також їм вдалося збільшити точність передачі кольору за допомогою спеціально розроблених алгоритмів.

Друга перевага нової панелі в наявності на звороті дисплея тонкоплівкового збудника, який породжує вібрації в самому екрані .

. Вони перетворюються на акустичні сигнали, які за допомогою інтегрованої 5.1-канальної звукової системи перетворюються на звук.

Таким чином величезний екран виконує відразу дві функції – показує картинку та випромінює звук кінематографічної якості.

Звісно ж, така інновація не може зі старту коштувати дешево. За такий телевізор доведеться викласти не менше 25 тисяч доларів. З часом, імовірно, технологія здешевшає, якщо вийде на етап масового виробництва.

Компанія також показала різного розміру прозорі екранні панелі – для особистого використання, а також для робочих місць, магазинів, громадських просторів.