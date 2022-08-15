Замість динаміків звук випромінює сам екран. Як пояснює виробник, нова технологія називається Film CSO (Cinematic Sound OLED) і рекомендується для створення домашнього кінотеатру, оскільки забезпечує звук та зображення кращої якості, ніж у більшості кінотеатрів світу.

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Як це працює

В основі новинки лежить технологія OLED.EX, в якій усунули проблему низької яскравості піків OLED.

Для цього інженери LG замінили нестабільний водень в органічних світловипромінюючих елементах на стабільний дейтерій.

Це підвищило надійність роботи елементів і дозволило збільшити їхню яскравість на 30 відсотків.

Також їм вдалося збільшити точність передачі кольору за допомогою спеціально розроблених алгоритмів.

Друга перевага нової панелі в наявності на звороті дисплея тонкоплівкового збудника, який породжує вібрації в самому екрані .

. Вони перетворюються на акустичні сигнали, які за допомогою інтегрованої 5.1-канальної звукової системи перетворюються на звук.

Таким чином величезний екран виконує відразу дві функції – показує картинку та випромінює звук кінематографічної якості.

Звісно ж, така інновація не може зі старту коштувати дешево. За такий телевізор доведеться викласти не менше 25 тисяч доларів. З часом, імовірно, технологія здешевшає, якщо вийде на етап масового виробництва.

Компанія також показала різного розміру прозорі екранні панелі – для особистого використання, а також для робочих місць, магазинів, громадських просторів.