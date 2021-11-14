Фанні Мендельсон Гензель – знаменита німецька співачка, піаністка і композиторка ХІХ століття. Її голосом захоплювався Гете, її музикою надихався Чайковський, а згодом на її честь назвали навіть астероїд.

Також цікаво Хто такий Ян Вермер та чому Google присвятив йому новий дудл

Хто така Фанні Гензель та чому Google випустив у її честь новий дудл

Дудл від Google 14 листопада разом з усім світом святкує 216 річницю з дня народження віртуозної німецької піаністки та композиторки Фанні Гензель. Її вважають однією з найвидатніших жінок-композиторів ХІХ століття.

Фанні Гензель народилася 14 листопада 1805 року в Гамбурзі у Німеччині з прізвищем Зіппора Мендельсон.

Так, знаменитий композитор Фелікс Мендельсон – її рідний брат.

– її рідний брат. А філософ-просвітник Мойсей Мендельсон – дідусь.

– дідусь. Мати ж Фанні сама полюбляла музику, уроки якої брала в учня самого Йоганна Себастьяна Баха.

Саме вона навчила доньку грати на фортепіано. І вже у 13 років Гензель вразила аудиторію у Берліні під час концерту – вона виконала напам’ять 24 прелюдії з шедевра Баха "Добре темперований клавір" (1722 – 1742).



Дудл від Google про Фанні Гензель Мендельсон / Фото Google

Та попри надзвичайний талант Фанні, її спроби розвивати музичну кар’єру зустрічали опір громадськості – ну, не заведено тоді було, щоб жінка займалася чимсь іншим понад господарку та дітей. А проте Гензель не спинилася.

Приблизно в 1820 році вона почала регулярно працювати на недільних концертах родини Мендельсонів.

Фанні на десятиліття стала господинею цього напівпублічного заходу, його організаторкою.

А ще й виступала там як диригентка і піаністка.

Утім, успіхи Фанні Гензель тоді, на жаль, затьмарила потужна кар'єра її брата Фелікса.

Що ж, жінка доклала неабияких зусиль, аби розвинути фірмовий мендельсонівський стиль – у понад 450 композиціях, які відбивали її шану до Баха і Бетховена та новаторський музичний підхід.

Радимо перечитати Хто така Христина Пізанська і чому Google присвятив їй дудл

У 41 рік вона опублікувала "Опус 1" під своїм ім'ям – перший її оригінальний твір, та один із перших серед опублікованих жіночих творів.

Цікавий факт: у 2010 музикознавці віднайшли великодню сонату, сольну фортепіанну п'єсу, яку написала насправді Фанні Гензель у 22 роки. Примітно, що її помилково приписували брату Феліксу. У 2017 твір вперше виконали, зазначивши чесне авторство – через майже 190 років після його створення.