Фанні Мендельсон Гензель – знаменита німецька співачка, піаністка і композиторка ХІХ століття. Її голосом захоплювався Гете, її музикою надихався Чайковський, а згодом на її честь назвали навіть астероїд.
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Хто така Фанні Гензель та чому Google випустив у її честь новий дудл
Дудл від Google 14 листопада разом з усім світом святкує 216 річницю з дня народження віртуозної німецької піаністки та композиторки Фанні Гензель. Її вважають однією з найвидатніших жінок-композиторів ХІХ століття.
- Фанні Гензель народилася 14 листопада 1805 року в Гамбурзі у Німеччині з прізвищем Зіппора Мендельсон.
- Так, знаменитий композитор Фелікс Мендельсон – її рідний брат.
- А філософ-просвітник Мойсей Мендельсон – дідусь.
- Мати ж Фанні сама полюбляла музику, уроки якої брала в учня самого Йоганна Себастьяна Баха.
Саме вона навчила доньку грати на фортепіано. І вже у 13 років Гензель вразила аудиторію у Берліні під час концерту – вона виконала напам’ять 24 прелюдії з шедевра Баха "Добре темперований клавір" (1722 – 1742).
Дудл від Google про Фанні Гензель Мендельсон / Фото Google
Та попри надзвичайний талант Фанні, її спроби розвивати музичну кар’єру зустрічали опір громадськості – ну, не заведено тоді було, щоб жінка займалася чимсь іншим понад господарку та дітей. А проте Гензель не спинилася.
- Приблизно в 1820 році вона почала регулярно працювати на недільних концертах родини Мендельсонів.
- Фанні на десятиліття стала господинею цього напівпублічного заходу, його організаторкою.
- А ще й виступала там як диригентка і піаністка.
- Утім, успіхи Фанні Гензель тоді, на жаль, затьмарила потужна кар'єра її брата Фелікса.
Що ж, жінка доклала неабияких зусиль, аби розвинути фірмовий мендельсонівський стиль – у понад 450 композиціях, які відбивали її шану до Баха і Бетховена та новаторський музичний підхід.
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У 41 рік вона опублікувала "Опус 1" під своїм ім'ям – перший її оригінальний твір, та один із перших серед опублікованих жіночих творів.