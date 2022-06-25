Новий дудл від Google – про Анну Франк: проникливі моменти з її життя

Google вшанував пам'ять жертви Голокосту Анни Франк, присвятивши новий дудл 75 річниці публікації її мемуарів "Щоденник Анни Франк".

У інтерактивному дудлі продемонстровані цитати з її щоденника, в яких описується те, що пережила вона, а також її друзі та сім'я, ховаючись понад два роки від нацистського правління.

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Дудл інтерактивний. Його можна погортати, немов сторінки щоденника.

Ховатися… де б нам сховатися? В місті? В країні? В будинку? У хатині? Коли, де, як…

– писала Анна Франк.

Що варто знати про Анну Франк

Анна Франк – єврейська дівчинка, народилася 12 червня 1929 року у Франкфурті, що у Німеччині. Її батьки – Отто та Едіт Франк.

Родина Франк переїхала до Амстердама у 1934 році, коли до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер. Коли переслідування євреїв посилилося, вона почала вести щоденник.

Анна Франк пройшла Освенцим та Берген-Бельзен, в якому й померла. Дівчинка протягом 25 місяців разом із сім'єю переховувалася в столиці окупованих Нідерландів.

Анна Франк померла в 1944 році в концентраційному таборі. Її батько Отто – єдиний член сім'ї, який вижив після Голокосту. Повернувшись до Амстердама, він знайшов щоденник доньки. Друзі переконали Отто опублікувати щоденник і в червні 1947 року було надруковано першу партію екземплярів.

Щоденник Анни Франк став важливим свідченням про злочини нацистів

Щоденник дівчинки став важливим документом, який показував страждання євреїв під час Другої світової війни. Його переклали на більш ніж 70 мов світу. Тепер це одна з найпопулярніших книг у світі.

До слова, наприкінці березня італійський художник Олександро Паломбо намалював графіті на підтримку України. Він зобразив знамениту Анну Франк, яка виступає проти російських загарбників.

Малюнок з'явився на одному із будинків Мілана. На малюнку Ганна, одягнена у блакитну сукню із синьо-жовтим бантом, спалює плакат з окупаційним символом "Z".



Графіті на підтримку України в Мілані / Фото "Сьогодні"