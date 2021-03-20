День весняного рівнодення у 2021 році у Північній півкулі припав на 20 березня. Цієї доби почалася астрономічна весна, а тривалість світлих і темних годин – дня і ночі – одинакові.

Також від цього дня починає зростати тривалість світлового дня. З цієї нагоди Google випустив привітальний дудл.

До слова Google привітав Україну з Днем Святого Патріка зеленим дудлом

День осіннього рівнодення у 2021 році

Тільки двічі на рік Сонце сходить рівненько на сході й заходить точно на заході. Це можна побачити у дні весняного й осіннього рівнодення. У ці дні нашу головну зірку можна бачити рівно 12 годин – половину доби.

А ще цей день є астрономічним початком весни.



Google привітав українців із початком астрономічної весни / Фото Google

У чому різниця між астрономічною й календарною весною

Дійсно, за календарем весна починається 1 березня. Але астрономічна – від весняного рівнодення (і закінчується не 31 травня, а у день літнього сонцестояння). Початок астрономічно весни має чітке визначення:

Весняне рівнодення – це коли відстань Сонця від небесного екватора на північ або на південь дорівнює нулю.

При цьому кут між віссю обертання Землі й напрямком на Сонце стає прямим.

Простіше кажучи: коли земні полюси рівновіддалені від Сонця.

Але заглиблюватися у це неспеціалістам, мабуть, не варто. Пам'ятаймо, що відсьогодні маємо весну за всіма показниками. Крім, на жаль, кліматичних – на потепління в Україні доведеться ще трохи зачекати.

До слова, цей дудл у пошуковику можна побачити 20 березня у майже всіх країнах Північної півкулі, а також в Індії.



Регіони, де 20 березня видно дудл про весняне рівнодення / Фото Google

Нагадаємо На осіннє рівнодення Google бажав українцям щасливої осені у 2020