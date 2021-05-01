Новий дудл від Google: пошуковик привітав українців із Днем праці

День праці у 2021 році, як і звично, припав на 1 травня. З цієї нагоди пошуковик Google випустив новий вітальний дудл.

Міжнародний день праці відзначають у понад 140 країнах, серед яких і Україна. Цей день – 1 травня – у нашій країні є державним вихідним.

Варто знати Чому Європа та решта світу відзначають 1 травня

Google присвятив дудл Міжнародному дню праці: коротко про свято

1 травня 1886 року в Чикаго у США робітники вийшли на страйк – проти нелюдських умов праці. Цей день не був аж ніяк святковим: кілька днів протестів та сутичок з поліцією призвели до кровопролить та терактів.

Заворушення придушили силою, а організаторів згодом стратили.

У 1889 році соціалісти оголосили 1 травня Днем солідарності робітників усього світу. "Відзначали" цей день страйками й протестами. Ідея сподобалася більшовикам, які захопили владу в Росії у 1917 році.

Однак відзначення 1 травня страйками змінили на паради.

Первинний зміст 1 травня – як символа боротьби за права робітників – у СРСР фактично зник. Ба більше, люди майже що зобов'язані були брати участь у парадах 1 травня в "країні робітників".

У ХХІ ж столітті Україна вшановує 1 травня у його світовому значенні – як Міжнародного дня праці.

Чи відзначали українці 1 травня у 2020: дивіться відео 24 каналу

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