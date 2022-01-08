Новий дудл від Google: 80 років від дня народження Стівена Хокінга

Мало хто у світі не знає, хто такий Стівен Хокінг. 8 січня 2022 року Google випустив новий дудл про цього видатного вченого, якому саме цього дня могло б виповнитися 80 років.

Цей дудл зробили у відеоформаті. Адже показати у фото чи короткій графіці ані усі досягнення Хокінга, ані бодай одне найважливіше – просто неможливо.

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80 років від дня народження Стівена Хокінга

Відеодудл від Google 8 січня прославляє одного з найвпливовіших науковців людської історії Стівена Хокінга.

Цей британський космолог, письменник та фізик-теоретик досліджував дуже й дуже багато тем – від зіткнення чорних дір до Великого вибуху.

досліджував дуже й дуже багато тем – від зіткнення чорних дір до Великого вибуху. Його теорії походження та механіки Всесвіту зробили революцію у сучасній фізиці.

Ба більше, його книги ставали бестселерами, і зробили складну тему науки про космос доступною й зрозумілою для мільйонів читачів у всьому світі.

Стівен Хокінг: коротка біографія

Стівен Вільям Хокінг народився 8 січня 1942 року в англійському Оксфорді. З юних років захопився функціонуванням Усесвіту. Та у 21 рік медики діагностували у Хокінга нейродегенеративне захворювання – бічний аміотрофічний склероз.

Прогнози були невтішні. Та музика Ріхарда Вагнера і любов дружини Джейн Вайльд, як говорив сам Хокінг, дали йому волю до боротьби і – спонукали присвятити себе фізиці, математиці та космології.

У 1965 Хокінг захистив у Кембридзькому університеті докторську дисертацію "Властивості розширюваних всесвітів", де й представив революційну теорію про те, що простір і час виникли з сингулярності – нескінченно малої та нескінченно щільної точки (сьогодні саме це називають ключовою характеристикою чорних дір).

де й представив революційну теорію про те, що простір і час виникли з сингулярності – нескінченно малої та нескінченно щільної точки (сьогодні саме це називають ключовою характеристикою чорних дір). У 1974 вчений зробив ще одне відкриття – що частинки можуть уникати чорних дір. Цю теорію випромінювання Хокінга вважають його найважливішим внеском у фізику.

А ще Стівен Хокінг активно займався популяризацією науки. У квітні 1988 вийшла його книга "Коротка історія часу", яка миттєво стала бестселером, і зробила вченого відомим не тільки в наукових колах, а й буквально кожному на Землі.

Стівен Хокінг прожив 76 років. Великий вчений помер у березні 2018, трохи більше за 4 роки тому.

Новий дудл – про Стівена Хокінка: дивіться відео від Google

У створенні дудла про Хокінга взяли участь його донька та сини

У дудлі від Google донька Стівена Хокінга Люсі та сини Роберт і Тім розмірковують про життя свого батька та його спадщину. Вони певні, що батькові сподобався б цей дудл:

Йому було б важливо показати, що він ніколи не дозволяв труднощам свого фізичного стану обмежувати його силу самовираження або його рішучість впливати на світ. Сподіваємося, його приклад надихає усіх, хто стикається з великими викликами у цей важкий час.

Ілюстратор Метью Крукшенк, який створював цей дудл, зазначив, що хотів показати "цінність і важливість нашої планети, які зростають із кожним днем", а особливо те, як Стівен Хокінг щодня й попри все "підходив до життя з енергією, гумором та оптимізмом".

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Біогрфія Стівена Хокінга у короткому відео