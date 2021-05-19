Новий додаток запустили в березні 2021 року. Він називається NewNew і пропонує користувачам приймати участь в опитуваннях інших користувачів. Наразі доступний у бетаверсії.

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Як це працює

Додаток створено для взаємодії авторів з шанувальниками: користувачі вирішують, що робити, а автор повинен відзвітувати про це. Коли користувач голосує, автор опитування отримує гроші за вирахуванням комісії NewNew. Мінімальна плата – 5 доларів за голос. Всі опитування перевіряють за допомогою штучного інтелекту, небезпечні пости видаляють.

Наприклад, знання того, що голос впливає на улюбленого художника, і тепер він напише картину в синіх і рожевих тонах, може бути дійсно крутим для багатьох людей,

– пояснює Кортн Сміт, підприємиця і засновниця стартапу.



Кортн Смит працювала над ідеєю додатку протягом двох років / Фото NEWNEW

Наразі авторів менше 100. Вони створюють опитування у форматі відео. Підписники можуть платити стільки разів, скільки забажають. Яким би не виявився у фіналі результат, гроші не повернуть. Проте автор може відхилити всі "ставки" – тоді гроші повернуться до своїх власників.

Також користувачі можуть додатково платити від 20 доларів за конкретну дію автора, на якого вони підписані: наприклад, щоб автор назвав персонажа книги на його честь.



Інтерфейс додатку NewNew / Фото NEWNEW

NewNew вдалося залучити перші інвестиції від співзасновника PayPal Пітера Тіля, інвестиційного фонду Andreessen Horowitz і голлівудського актора Вілла Сміта. Суми інвестицій не розкривається. Технічну підтримку надав Snapchat.

До запуску NewNew Кортн Сміт понад 10 років працювала особистим помічником канадського репера Дрейка, після була одним з його менеджерів.