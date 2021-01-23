Раніше стало відомо про те, що Microsoft планує випустити в цьому році найбільше оновлення дизайну користувальницького інтерфейсу програмної платформи Windows 10. Це оновлення розробляється під кодовою назвою Sun Valley і очікується, що воно стане загальнодоступним восени цього року.

Однак як будуть виглядати спливаючі і контекстні меню в Windows 10 після виходу Sun Valley, можна побачити вже зараз, їх показали журналісти Windows Latest.

Цікаво Частинку нової ОС Microsoft можна запустити у Windows 10

Незабаром розробники почнуть впроваджувати більше елементів нового інтерфейсу в тестові збірки Windows 10, доступні учасникам інсайдерської програми Microsoft. Серед іншого, в новому інтерфейсі будуть використовуватися вікна із закругленими кутами, які повинні зробити дизайн багатьох елементів більш сучасним.

Особливості оновленого інтерфейсу ОС Windows

Уже зараз вигляд контекстних меню доданий у Windows UI Library – бібліотеку призначеного для користувача інтерфейсу, яка потрібна для створення дизайну керуючих елементів в оновленні Sun Valley. Опубліковані зображення наочно демонструють деякі очевидні зміни, в першу чергу закруглені кути, зміна інтервалу між елементами меню та інші деталі. Дизайн спливаючих меню DatePicker і TimePicker також змінений і приведений у відповідність з іншими елементами інтерфейсу.



Оновлений інтерфейс Windows 10

Судячи з усього, Microsoft робить велику ставку на новий дизайн із закругленими кутами вікон, який нагадує вигляд інтерфейсу попередніх операційних систем, в тому числі Windows 7 і Windows Vista. Для відповідності новому стилю Microsoft відмовиться від використання гострих кутів в тому числі і у вікнах додатків, таких як "Налаштування", "Музика", "Фотографії" та інші функції.



Оновлення з новим інтерфейсом повинне з'явитися у жовтні 2021 року

Очікується, що тестування нових елементів інтерфейсу буде проходити протягом року, а їх масштабне розгортання почнеться восени, коли Microsoft буде готова випустити функціональне оновлення Windows 10 21H2.