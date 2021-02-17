Google працює над новим дизайном Material Next в Android 12
Нещодавно у мережі з'явилися скріншоти інтерфейсу Android 12, які вдалося отримати з рекомендаційних документів, які Google розсилала виробникам. У новому звіті XDA Developers мовиться про те, що компанія планує відмовитися від старих принципів дизайну.
Джерело:XDA-Developers
У своєму матеріалі головний редактор XDA-Developers посилається на опис деяких скріншотів, які Google описує фразою Road to Material Next (Шлях до наступного матеріального дизайну).
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Новий дизайн для Android 12
Варто зазначити, що Google має свою бібліотеку Material, у якій зібрані рекомендації та принципи з проєктування інтерфейсів додатків для розробників і дизайнерів. У професійному середовищі подібні правила називаються "гайдлайни". Наразі невідомо, які нововведення будуть включати в себе бібліотеку Material Next, але судячи зі скріншотів Android 12, нововведення торкнуться верстки, віджетів, шрифтів, а також форм діалогових вікон.
Новий інтерфейс Android 12 / Скріншоти Google
Цікавою деталлю також є колірна схема – не виключено, що Google відійде від яскравих контрастних кольорів до м'яких пастельних тонів.
Вихід збірки Android 12 для розробників, повинен відбутися вже завтра. Хоча інші джерела кажуть, що вихід може відбутися пізніше.
- Нові функції Android 12
Сьогодні також стало відомо про одне з ключових нововведень Android 12. Як очікується, у новій версії мобільної ОС Google реалізує функцію автоповороту екрану з визначенням положення користувача. Працювати ця функція буде за допомогою фронтальної камери.
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