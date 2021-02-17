Нещодавно у мережі з'явилися скріншоти інтерфейсу Android 12, які вдалося отримати з рекомендаційних документів, які Google розсилала виробникам. У новому звіті XDA Developers мовиться про те, що компанія планує відмовитися від старих принципів дизайну.

У своєму матеріалі головний редактор XDA-Developers посилається на опис деяких скріншотів, які Google описує фразою Road to Material Next (Шлях до наступного матеріального дизайну).

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Новий дизайн для Android 12

Варто зазначити, що Google має свою бібліотеку Material, у якій зібрані рекомендації та принципи з проєктування інтерфейсів додатків для розробників і дизайнерів. У професійному середовищі подібні правила називаються "гайдлайни". Наразі невідомо, які нововведення будуть включати в себе бібліотеку Material Next, але судячи зі скріншотів Android 12, нововведення торкнуться верстки, віджетів, шрифтів, а також форм діалогових вікон.



Новий інтерфейс Android 12 / Скріншоти Google

Цікавою деталлю також є колірна схема – не виключено, що Google відійде від яскравих контрастних кольорів до м'яких пастельних тонів.

Вихід збірки Android 12 для розробників, повинен відбутися вже завтра. Хоча інші джерела кажуть, що вихід може відбутися пізніше.

Нові функції Android 12

Сьогодні також стало відомо про одне з ключових нововведень Android 12. Як очікується, у новій версії мобільної ОС Google реалізує функцію автоповороту екрану з визначенням положення користувача. Працювати ця функція буде за допомогою фронтальної камери.