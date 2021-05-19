Більше не треба шукати: новий датчик Pebble відстежує вільні місця на парковці

Дочірня компанія Alphabet представила датчик Pebble для відстеження вільних парковок. Пристрій кріпиться до асфальту і в режимі реального часу повідомляє в додатку, чи зайнято місце машиною.

Пристрій розробив підрозділ компанії Alphabet для розробки рішень міського середовища Sidewalk Labs. Pebble складається з двох частин: самого датчика і джерела живлення.

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Як це працює

Прилад діаметром сім сантиметрів і вагою в 60 грамів можна прикріпити до землі на парковках.

Він фіксує наявність автомобіля за допомогою сенсорів, а потім відправляє дані в хмару.

Джерело живлення датчика працює на сонячній енергії. Прикріпити його можна, наприклад, на стовп. Конструкція розрахована на 5-7 років.

Дані Pebble про паркування в режимі реального часу можна інтегрувати в навігаційні програми, наприклад Google Maps, через API.



Датчик Pebble можна розмістити на землі / Фото Sidewalk Labs

Дані можуть допомогти операторам парковок і муніципалітетам. Забудовники зможуть використовувати дані Pebble, щоб розрахувати, скільки парковок в районі ще необхідно.

Заявляють, що Pebble не використовує камери і не збирає ідентифікуючу інформацію про водія або автомобілі.

Замовити Pebble можна через офіційний сайт розробника. Ціни компанія не розкриває.