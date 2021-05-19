Пристрій розробив підрозділ компанії Alphabet для розробки рішень міського середовища Sidewalk Labs. Pebble складається з двох частин: самого датчика і джерела живлення.
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Як це працює
- Прилад діаметром сім сантиметрів і вагою в 60 грамів можна прикріпити до землі на парковках.
- Він фіксує наявність автомобіля за допомогою сенсорів, а потім відправляє дані в хмару.
- Джерело живлення датчика працює на сонячній енергії. Прикріпити його можна, наприклад, на стовп. Конструкція розрахована на 5-7 років.
- Дані Pebble про паркування в режимі реального часу можна інтегрувати в навігаційні програми, наприклад Google Maps, через API.
Датчик Pebble можна розмістити на землі / Фото Sidewalk Labs
Дані можуть допомогти операторам парковок і муніципалітетам. Забудовники зможуть використовувати дані Pebble, щоб розрахувати, скільки парковок в районі ще необхідно.
Заявляють, що Pebble не використовує камери і не збирає ідентифікуючу інформацію про водія або автомобілі.
Замовити Pebble можна через офіційний сайт розробника. Ціни компанія не розкриває.