SpaceX показала новий Crew Dragon зі скляним куполом і назвала імена членів екіпажу Inspiration4
Компанія SpaceX опублікувала зображення особливої версії свого космічного корабля Crew Dragon, показавши скляний купол зверху. Нова структура дозволяє повніше насолодитися видами космосу. Також стали відомі імена учасників першої у світі повністю цивільної космічної місії Inspiration4.
Джерело:Твітер Ілона Маска
Оновлений корабель базується на чинній конструкції Crew Dragon. Єдиною суттєвою відмінністю стане наявність купола замість вузла стикування з Міжнародною космічною станцією, який у рамках місії Inspiration4 просто не потрібний.
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З новим куполом космічні туристи отримають можливість більш вражаючого огляду оточення у порівнянні з ілюмінаторами звичайного Crew Dragon. Детальних подробиць про новий варіант космічного корабля поки немає.
Корабель Crew Dragon з куполом замість стикувального вузла / Фото SpaceX
Що відомо про корабель Crew Dragon
Crew Dragon це багаторазовий космічний корабель SpaceX, який з'явився внаслідок розвитку проєкту Dragon 2, який у свою чергу є наступником Dragon 1, а останній використовувався лише для перевезення вантажів. Сьогодні є дві модифікації Dragon 2 – пасажирські та вантажні.
NASA сертифікувало Dragon 2 для польотів з екіпажем, але у SpaceX також є ідеї використовувати його і для комерційних польотів, причому перший має відбутися вже у цьому році. Це повинно було б задовольнити зростаючий інтерес до космічного туризму, дозволивши багатим мандрівникам випробувати невагомість і поглянути на Землю з боку.
Комерційна місія Inspiration4
Екіпаж з чотирьох осіб стартує на ракеті SpaceX Falcon 9 і відправиться на кораблі Crew Dragon на орбіту Землі. Очікується, що політ триватиме три дні, а висота складе близько 540 кілометрів – так далеко люди не літали вже давно (висота орбіти МКС змінюється в діапазоні від 340 до 417 км). Політ запланований не раніше ніж 15 вересня 2021 року.
Екіпаж Inspiration4
Перший новий член місії – фахівець з геології і комунікацій доктор Сіан Проктор. Її батько працював в NASA, а сама вона пройшла на тренажерах чотири симуляції космічних місій. Вона цікавиться Марсом, написала книгу рецептів марсіанської їжі, була фіналістом програми NASA Astronaut 2009 року, має ліцензію пілота, сертифікат підводного плавання і любить вивчати навколишній світ. 20 років вона викладала геолого-геофізичні науки в Громадській коледжі Саут-Маунтін в Феніксі.
Другий член місії – співробітник Lockheed Martin і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі, який з дитинства цікавився космосом, працював консультантом космічного табору; будучи студентом коледжу працював волонтером в ProSpace з просування космічних подорожей і приватного космосу. Він служив у ВПС США, обслуговуючи флот міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman 111, ніс службу в Іраку і пішов у відставку в 2007 році. Отримав ступінь бакалавра аеронавтики в Авіаційному університеті Ембрі-Редла. Зараз він проживає в Сіетлі (штат Вашингтон), і працює в аерокосмічній галузі.
Командиром космічного корабля SpaceX Crew Dragon, як уже було відомо, виступить американський мільярдер Джаред Айзекман, засновник і виконавчий директор Shift4 Payments, який оплачує всю місію.
Минулого місяця першим членом екіпажу була заявлена Хейлі Арсеної, яка пережила рак кісток, пройшовши лікування у Дитячій дослідницькій лікарні Святого Іуди (хіміотерапія й операція зі збереження кінцівок). Пройшовши курс лікування, вона відчуває себе добре, отримала ступінь бакалавра іспанської мови в 2014 році і ступінь асистента лікаря в 2016 році. Зараз вона працює в тій же лікарні Святого Іуди з пацієнтами, хворими на лейкемію і лімфому.
Фото членів місії Inspiration4
Джерело фото: SpaceX
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