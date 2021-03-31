Компанія SpaceX опублікувала зображення особливої версії свого космічного корабля Crew Dragon, показавши скляний купол зверху. Нова структура дозволяє повніше насолодитися видами космосу. Також стали відомі імена учасників першої у світі повністю цивільної космічної місії Inspiration4.

Оновлений корабель базується на чинній конструкції Crew Dragon. Єдиною суттєвою відмінністю стане наявність купола замість вузла стикування з Міжнародною космічною станцією, який у рамках місії Inspiration4 просто не потрібний.

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З новим куполом космічні туристи отримають можливість більш вражаючого огляду оточення у порівнянні з ілюмінаторами звичайного Crew Dragon. Детальних подробиць про новий варіант космічного корабля поки немає.



Корабель Crew Dragon з куполом замість стикувального вузла / Фото SpaceX

Що відомо про корабель Crew Dragon

Crew Dragon це багаторазовий космічний корабель SpaceX, який з'явився внаслідок розвитку проєкту Dragon 2, який у свою чергу є наступником Dragon 1, а останній використовувався лише для перевезення вантажів. Сьогодні є дві модифікації Dragon 2 – пасажирські та вантажні.

NASA сертифікувало Dragon 2 для польотів з екіпажем, але у SpaceX також є ідеї використовувати його і для комерційних польотів, причому перший має відбутися вже у цьому році. Це повинно було б задовольнити зростаючий інтерес до космічного туризму, дозволивши багатим мандрівникам випробувати невагомість і поглянути на Землю з боку.

Комерційна місія Inspiration4

Екіпаж з чотирьох осіб стартує на ракеті SpaceX Falcon 9 і відправиться на кораблі Crew Dragon на орбіту Землі. Очікується, що політ триватиме три дні, а висота складе близько 540 кілометрів – так далеко люди не літали вже давно (висота орбіти МКС змінюється в діапазоні від 340 до 417 км). Політ запланований не раніше ніж 15 вересня 2021 року.

Екіпаж Inspiration4

Перший новий член місії – фахівець з геології і комунікацій доктор Сіан Проктор. Її батько працював в NASA, а сама вона пройшла на тренажерах чотири симуляції космічних місій. Вона цікавиться Марсом, написала книгу рецептів марсіанської їжі, була фіналістом програми NASA Astronaut 2009 року, має ліцензію пілота, сертифікат підводного плавання і любить вивчати навколишній світ. 20 років вона викладала геолого-геофізичні науки в Громадській коледжі Саут-Маунтін в Феніксі.

Другий член місії – співробітник Lockheed Martin і ветеран ВПС США Крістофер Семброскі, який з дитинства цікавився космосом, працював консультантом космічного табору; будучи студентом коледжу працював волонтером в ProSpace з просування космічних подорожей і приватного космосу. Він служив у ВПС США, обслуговуючи флот міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman 111, ніс службу в Іраку і пішов у відставку в 2007 році. Отримав ступінь бакалавра аеронавтики в Авіаційному університеті Ембрі-Редла. Зараз він проживає в Сіетлі (штат Вашингтон), і працює в аерокосмічній галузі.

Командиром космічного корабля SpaceX Crew Dragon, як уже було відомо, виступить американський мільярдер Джаред Айзекман, засновник і виконавчий директор Shift4 Payments, який оплачує всю місію.

Минулого місяця першим членом екіпажу була заявлена ​​Хейлі Арсеної, яка пережила рак кісток, пройшовши лікування у Дитячій дослідницькій лікарні Святого Іуди (хіміотерапія й операція зі збереження кінцівок). Пройшовши курс лікування, вона відчуває себе добре, отримала ступінь бакалавра іспанської мови в 2014 році і ступінь асистента лікаря в 2016 році. Зараз вона працює в тій же лікарні Святого Іуди з пацієнтами, хворими на лейкемію і лімфому.

Фото членів місії Inspiration4

Джерело фото: SpaceX