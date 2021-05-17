У 100 разів енергоефективніше Bluetooth: створено новий чип потокової передачі даних

Американський стартап Jeeva, заснований інженерами Вашингтонського університету, розробив енергоефективний чіп для потокової передачі даних — Parsair. Нова технологія орієнтується на ринок інтернету речей і пропонує кілька переваг перед поширеними bluetooth-рішеннями.

Чипи Parsair використовують в 100 разів менше енергії, працюють в діапазоні до 100 метрів і безперервно передають інформацію зі швидкістю в 1 мегабіт на секунду.

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Як працює новий чип

До цього моменту пристрої могли безперервно передавати бездротові дані, швидко розряджаючи батареї, або могли передавати дані з перервами, щоб продовжити свій термін служби. А Parsair дозволяє передавати інформацію в потоковому режимі майже без розряду батареї, що кардинально змінює правила гри для безлічі різних галузей і додатків,

— пояснив гендиректор Jeeva Скотт Брайт.

Parsair використовує відображення для забезпечення зв'язку, а не генерує власний радіосигнал. Найближчий бездротовий маршрутизатор передає радіосигнали, які вловлюються Parsair для передачі нових даних. А за рахунок того, що енергія, яка відбивається, споживає значно менше ресурсів, ніж та, що випромінюється, цей підхід формує безперервний сигнал з мінімальними енерговитратами.

Всі технічні подробиці Parsair поки не розкриваються. Відомо, що у Jeeva вже зареєстрували 13 патентних заявок, 11 з них поки в процесі розгляду.

Розробники стверджують, що відбитий сигнал виглядає так само, як стандартний радіопакет для підтримуваних протоколів радіозв'язку. Таким чином стартап зможе інтегрувати свої чипи в роботу звичайного обладнання, яке вже використовується на великих підприємствах і в споживчій електроніці.

Технологію можна легко масштабувати. Чипи об'єднуються в одну мережу для стабільної передачі даних від одного пристрою до іншого. За словами Скотта Брайта, Parsair пропонує безліч варіантів використання для промислового сектора. Система може застосовуватися для оптимізації ланцюжка поставок, відстеження активів і моніторингу споживання продукції. Раніше цифровізація цих процесів вимагала великих витрат на нове обладнання.

Що стосується нинішніх сценаріїв застосування, то платформа Jeeva вже тестується декількома великими компаніями. Глава стартапу не назвав конкретні, але повідомив, що чіпи Parsair вже підтримують роботу інсулінових ручок, систем для відстеження харчових продуктів і температури для вакцин, а також об'єднують хмарну платформу зі складами, на яких зберігаються товари повсякденного вжитку.