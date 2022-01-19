Працює Bio print First Aid за допомогою спеціальних біочорнил, всередину яких поміщають живі клітини космонавтів. За словами розробників, звичайні бинти малоефективні в умовах невагомості.

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Як це працює

Як пояснюють творці біопринтера, дія пристрою дуже проста.

Чорнило з клітинами змішуються, в результаті чого виходить матеріал, покриття якого нагадує гіпс.

Він застигає миттєво і їм можна покрити поріз або опік.

Живі клітини в складі бинта необхідні для того, щоб уникнути відторгнення матеріалу тканинами людської шкіри.

Вчені відзначають, що завдяки технології рани зможуть гоїтися в кілька разів швидше, ніж при використанні звичайних засобів першої медичної допомоги.



Біопринтер Bio print First Aid / Фото NASA

Бинти в космосі можуть бути доступні не завжди. Наприклад, у разі порушення поставок вантажів на МКС. Будь-яка рана, отримана в умовах невагомості, дуже небезпечна через сильну кровотечу. Наявні на борту космічної станції засоби першої медичної допомоги можуть і не врятувати астронавта,

– кажуть розробники пристрою.

Винахід уже відправили на МКС в кінці грудня 2021 року за допомогою вантажного корабля від SpaceX. Під час випробувань в умовах невагомості астронавти будуть використовувати пристрої без додавання клітин шкіри, щоб з'ясувати, наскільки міцні бинти.