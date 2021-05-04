Реліз оновлення автопілота переносили вже кілька разів. І ось 29 квітня глава Tesla анонсував, що 9 версія FSD ймовірно вийде через два тижні для обмеженого кола тестувальників. Ілон Маск впевнений: вони точно будуть задоволені, адже автопілот вийшов на якісно новий рівень безпеки автономного водіння.

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Як проходить тестування

Tesla випробовує повну версію системи автономного управління на декількох тисячах клієнтів і співробітників у рамках програми раннього доступу.

Оскільки продукт ще не вийшов зі стадії тестування, назвати її повним автопілотом поки не можна – водій все ще відповідальний за транспортний засіб і повинен в будь-який момент бути готовим перехопити контроль. Незважаючи на це, багато важливих функцій FSD вже бере на себе, у тому числі й рух через перехрестя.

Компанія сподівається, що, зібравши достатньо відгуків від користувачів автопілота, зможе довести регуляторам, що автономне управління безпечніше, ніж людина за кермом.

Ми майже закінчили. FSD Beta v9.0 підірве ваш мозок,

– написав Маск у Твіттері.

Коли нову версію випробують, компанія оновить систему всім іншим власникам FSD. Ймовірно, до кінця червня.