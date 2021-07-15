Чотириногий робот легко подолав калюжу олії завдяки новому алгоритму: відео

Американські інженери розробили алгоритм управління чотириногим роботом, що дає йому змогу моментально адаптуватися до зміни рельєфу або зовнішніх навантажень. Алгоритм повністю базується на машинному навчанні. Розробники продемонстрували, як робот без проблем адаптується доолаючи калюжу олії на плівці.

Перевага чотириногих роботів перед колісними полягає у їх прохідності та вмінню балансувати навіть при зовнішніх подразниках. Наприклад, кілька років тому інженери Boston Dynamics частенько викладати відео, на яких вони б'ють свої розробки ногами, перевіряючи їх здатність встояти, або відправляють їх ходити по тонкому льоду, демонструючи адаптацію до поверхонь з різним рівнем ковзання.

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Як роботи ходять

Класичний підхід до створення алгоритмів управління ходячими роботами – це створення контролера, заснованого на моделі рухів робота. Наприклад, часто застосовується метод управління на основі прогнозуючих моделей (MPC) або лінійно-квадратичний регулятор (LQR). Але такий підхід вимагає великого обсягу ручних коригувань і точного опису динаміки робота і навколишнього світу.

В останні роки все частіше як в чотириногих роботах, так і в інших пристроях, застосовують алгоритми машинного навчання, що дозволяє роботу самостійно вивчити оптимальні рухи, причому найперспективніший підхід – навчання у віртуальному середовищі з подальшим перенесенням навичок реальній машині.

Новий алгоритм навчив роботів блискавично реагувати на зміну оточення

Інженери під керівництвом Джітендра Маліка з Каліфорнійського університету в Берклі і Facebook AI Research створили повністю навчений алгоритм управління чотириногим роботом, що дозволяє йому на ходу адаптуватися до змін умов, не використовуючи візуальні датчики.

У кожен момент часу робот аналізує свій поточний стан і попереднє дію, і на основі всіх цих даних розраховує свій наступний крок, от тільки відбувається це моментально, що дає змогу роботу реагувати на зміни за долі секунди.

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Так працює основний алгоритм. Але крім нього розробники також створили адаптаційний модуль. Його завдання полягає у тому, щоб зрозуміти властивості навколишнього середовища. Для цього він аналізує стан робота і його дії за останні 0,5 секунди.

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Польові випробування

Під час випробувань робот жодного разу не впав рухаючись по піску, бруду, гірських стежках і високій траві. Також він успішно працював у 80% випадків рухаючись територією покритою каменями та по нерівному поролону, і в 70% при спуску вниз гірською стежкою.